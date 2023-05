ZABELEO SE BRANIČEVSKI OKRUG: Meštane Kučeva sačekao ŠOK PRIZOR, grad veličine oraha tukao domaćinstva! (FOTO)

Jaka oluja praćena gradom u prepodnevnim satima pogodila je Braničevskog okruga, a gradonosni oblaci otvorili su se iznad sela Mustapić, u opštini Kučevo.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je ranije danas upozorenje na vremenske nepogode koje se očekuju u Srbiji do kraja maja, ali i početkom juna.

Naime, do kraja ovog i početkom sledećeg meseca nastavlja se nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom.

Lokalno se očekuju vremenske nepogode: grad, jak i olujni vetar i velika količina padavina za kratko vreme, od 20 do 50 mm u zoni najintenzivnijih pljuskova, ponegde i više.

- U naredna dva sata na severozapadu Srbije i ponegde kratkotrajna kiša, a u Pomoravlju, istočnoj i jugozapadnoj Srbiji lokalni pljuskovi sa grmljavinom - navodi se u upozorenju na sajtu RHMZ.

Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 25. Vetar slab do umeren, severoistočni i istočni, u zoni pljuskova kratkotrajno jak i olujni.

