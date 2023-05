GRAD, OLUJNI VETAR I PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM! RHMZ upozorava na vremenske nepogode: Očekuje se velika količina padavina

danas do 23 stepena

U Srbiji će danas biti oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 25. Vetar slab do umeren, severoistočni i istočni, u zoni pljuskova kratkotrajno jak i olujni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti oblačno i nestabilno vreme, posle podne sa pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 23 stepena.

Upozorenje na vremenske nepogode

foto: Printscreen/RHMZ

"Do kraja ovog i početkom sledećeg meseca nastavlјa se nestabilno vreme sa plјuskovima i grmlјavinom. Lokalno se očekuju vremenske nepogode: grad, jak i olujni vetar i velika količina padavina za kratko vreme, od 20 do 50 mm u zoni najintenzivnijih plјuskova, ponegde i više", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

Meteo alarm danas je na snazi u celoj Srbiji, upaljeno je nrandžasto i žuto upozorenje. Narandžasto upozorenje je na kišu i grmljavinu je na prostoru Bačke, Banata, Srema, Beogrda, zapasne i jugozapadne Srbije, kao i u Šumadiji, dok je u ostalim krajevima upaljen žuti meteo alarm.

Naranžasti meteo alarm znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

Meteo alarm žute boje znači da je vreme potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", piše RHMZ.

Vreme narednih dana

U sredu bez bitnije promene, promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Biće i sunčanih perioda. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, a maksimalna od 22°C do 27°C. Uveče je moguća kratkotrajna kiša. Do kraja sedmice nestabilno vreme sa sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka uz povremenu kišu i kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Dnevna temperatura u manjem porastu u četvrtak i petak.

(Kurir.rs)