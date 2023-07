"OLUJNI FRONT MOŽE IMATI RAZORNU MOĆ KAO TORNADO, A MOŽE SE JAVITI U SRBIJI" Eksperti: To su orkanske brzine, veće od 100 kmh

U proteklih nekoliko nedelja, Srbiju i region zahvatilo je više superćelijskih oluja, koje su doneli haos i razaranje. Ove snažne oluje napravile su pustoš, ostavljajući iza sebe ogromnu materijalnu štetu, usmrtivši i ugrozivši mnoge ljude.

U Hrvatskoj, tačnije u Zagrebu, svedoci smo nezapamćenog nevremena, gde su padali kranovi i stvarala se opasna atmosfera. U Srbiji, slike su bile apokaliptične: jak vetar čupao je stabla iz korena, lomio grane, obarao bandere, a grad veličine teniske loptice ostavio je trag uništenja. Scenariji koje smo videli izgledali su kao posledice ratnih dejstava, a mnogi automobili, krovovi i prozori nisu odoleli snazi oluje.

Nakon ovog razornog nevremena, usledio je novi izazov u vidu tropskog talasa, a kako najavljuju meteorolozi, uskoro nas očekuje naglo zahlađenje od čak 15 stepeni preko noći. Prognoze ukazuju na naoblačenje praćeno kišom, pljuskovima, grmljavinom i značajnim padom temperature. U mnogim mestima očekuje se smanjenje temperature za 10 do 15 stepeni. Severni delovi zemlje biće zahvaćeni krajem dana, dok će zapadni i centralni regioni to osetiti u sredu ujutru i pre podne, a ostali predei Srbije tokom poslepodnevnih sati.

U emisiji Usijanje, meteorolog Doroteja Stanojević i prof. Ana Vimić sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, upozorile su na opasnost od superćelijskih oluja.

Vimić je razjasnile razliku između olujnog fronta i tornada, naglašavajući da i sam olujni front može naneti ogromne štete slične tornadoima.

- Sve i ako se ne izvuče levak, to je suštinski energija koja uvlači u sebe sve okolo. To je jak vetar koji rotira. Nekada ne mora da znači da je bio tornado, može da bude jednostavno olujni front. E sad, otkud taj olujni front? Znači, svaka ta jaka oluja ima hladan vazduh u sebi koji velikom brzinom udara o tlo. I kad udari o tlo, napravi jak horizontalni vetar i taj horizontalni vetar ide i udara pre dolaska same oluje. Znači, vi prvo osetite jak vetar i tek onda vam nadje oluja sa jakim padavinama. To je taj olujni front. Olujni front sam po sebi može da nanese ogromne štete, ali može da bude i tornada. Tornado je samo jedan oblik kretanja. Samo je jedan oblik načina kretanja vetra, ali olujni front može imati razornu moć kao neki tornado druge klase koji može se javiti na našim prostorima - istakla je Vimić.

Voditeljka Jelena Pejović se potom prisetila scene gde su čitave krovne konstrukcije letele u vazduh.

- To su bili orkanski vetrovi čija je brzina bila preko 100 km na čas. Tako da to su bukvalno brzine koje se javljaju u uraganu. Znači, to su izuzetno velike brzine koje jednostavno ruše sve objekte - rekla je Stanojević.

