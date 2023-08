UŽIVO NEBO SE ZACRNELO NAD PRESTONICOM! Snažan pljusak praćen grmljavinom pogodio Beograd, na udaru i Zlatibor (VIDEO)

Nakon što je Republički hidrometeorološki zavod objavio najnovije upozorenje na vremenske nepogode na teritoriji Srbije, nevreme je pogodilo Beograd, gde je zabeležen snažan pljusak praćen grmljavinom. Takođe, nevreme je i na Zlatiboru, gde pada grad, dok je centar poplavljen i reke teku ulicama.

Upozorenje RHMZ

- Posle podne i uveče u Srbiji promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koji će biti izraženiji na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje gde se ponegde očekuje i veća količina padavina za kratak vremenski period, grad i kratkotrajno jak i olujni vetar - objavio je danas RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

16.30 - Nevreme stiglo u Beograd, oluja i na Zlatiboru

Nevreme je stiglo u prestonicu. Počela je da pada snažna kiša praćena grmljavinom.

Kako javljaju čitaoci Kurira, saobraćajnice širom prestonice su u kolapsu. Saobraćaj u Takovskoj ulici je blokiran.

00:13 Grmljavina u Beogradu

Takođe, nevreme je pogodilo i centar Zlatibora, gde je čitava ulica poplavljena za svega 15 minuta.

Takođe je objavljen i jedan od snimaka sa Zlatibora, gde se vidi kako pada grad.

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, na severu zemlje uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji mogu biti izraženiji na jugu Srbije. Očekuje se slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni, u Vojvodini i na istoku Srbije kratkotrajno i jak. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša od 22 do 26 stepeni, najavio je ranije RHMZ.

foto: Nemanja Nikolić

U Srbiji sutra ujutru malo i umereno oblačno i sveže, osim na jugoistoku gde će biti pretežno oblačno još ponegde sa slabom kišom.

Tokom dana preovlađivaće sunčano, uz promenljivu oblačnost i dnevnu temperaturu, koja će i dalje u većini mesta biti ispod proseka za ovaj period godine. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 15, najviša od 21 do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

foto: Nemanja Nikolić

U Beogradu ujutru umereno oblačno i sveže. Tokom dana preovlađivaće sunčano vreme uz promenljivu oblačnost. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura oko 13, najviša dnevna oko 23 stepena.

U Srbiji u narednih sedam dana, do 15. avgusta, pretežno sunčano, osim u četvrtak kada se očekuje prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Jutra će biti sveža, a dnevna temperatura u postepenom porastu i to posebno u drugoj polovini sedmice, kada će ponovo u većini mesta biti oko 30 stepeni.

Kurir.rs