ERVIN KOG JE POLICAJAC NASMRT PREBIO DANAS BI NAPUNIO 36. GODINA: Pribojčani posvetili mural brutalno ubijenom mladiću! VIDEO

Ervin Ćelahmetović iz Priboja krvnički je ubijen pre skoro tri meseca. Za ovog mladića sugrađani kažu da u životu nije ni mrava zgazio, da je bio vredan i pošten.

Njegovi snovi o boljem životu i preseljenju u Nemačku brutalno su ugašeni 21. maja kada su ga nasmrt pretukli u jednom od pribojskih kafića. Međutim, iako vreme prolazi njegovi prijatelji i komšije ga ne zaboravljaju. Na datum njegovog rođendana, nikao je mural sa Ervinovim likom u pribojskom naselju Potok.

foto: RINA/Privatna arhiva

- Kontaktirale su me njegove komšije i prijatelji koji su želeli da čuvaju uspomenu na Ervina Ćelahmetovića. Oni su imali samo jednu molbu da se mural sa njegovim likom završi do 10. avgusta kada je i njegov rodjendan što sam i učinila. Mural je naslikan u naselju Potok, gde je i on živeo, u Proleterskoj ulici - kazala je Sara Obradović autorka murala koji će čuvati sećanje na tragično nastradalog Pribojca.

Danas kada bi proslavio svoj 36. rodjendan, u znak sećanja Pribojci su otkrili mural posvećen svom sugradjaninu, koji se nalazi preko puta njegove kuće. Na njemu je ispisana i poruka - "Za nas si tu, samo nas gledaš tu negde iz prikrajka sa osmehom na licu i pivom u ruci. Čuvamo te od zaborava. Živiš Erko!"

00:15 Oslikan mural u ulici gde je nekada živeo Ervin Čelahmetović

- Njegovi prijatelji su mi dali fotografiju po kojoj sam slikala, a za sam mural mi je bilo potrebno nešto više od dva dana rada. U dogovoru sa njegovim prijateljima naslikali smo njegov lik u crno-beloj boji i naravno sa porukom koju su oni želeli da ostane ispisana, istakla je umetnica.

Za Ervinovo ubistvo glavni i jedini osumnjičeni je policajac Igor A. (28) takođe iz Priboja. On je nakon zločina uspeo da pobegne u susednu Bosnu i Hercegovinu, ali je nakon opsežne potrage pronađen i lociran u Trebinju, a zatim i izručen srpskim pravosudnim organima.

Kurir.rs/RINA