GRADONAČELNIK DR PREDRAG TERZIĆ O VIZIJI BUDUĆNOSTI KRALJEVA: Uz aerodrom i koridor – postajemo treći centar Srbije

Završetkom izgradnje novih paviljona na Goču omogućili smo da veliki broj dece iz Kraljeva i drugih mesta, kao i sportisti, mogu da, u novom objektu, provode rekreativnu nastavu i treniraju. Uradili smo značajnu rekonstrukciju puta ka Goču, a ove godine turističke potencijale želimo da uvećamo tako što ćemo početi izgradnju pasarele preko Ibarske magistrale i pristupnog puta tvrđavi Maglič, izgradnju parking prostora i drugih sadržaja, za šta je Vlada Republike Srbije izdvojila 450 miliona dinara, a zajedno sa sredstvima Grada, ukupan iznos investicije je 475 miliona dinara. Izgradnja lifta će omogućiti osobama sa invaliditetom, ali i onima slabije fizičke spremnosti, da dođu do ove srednjovekovne tvrđave. Ovo je sigurno najveća investicija ove godine u Kraljevu.

foto: zvanični sajt Grada Kraljeva

7. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je nedavno prvu deonicu Moravskog koridora od Pojata do Makrešana. Kako je najavljeno, u 2024. bi trebalo da bude gotova deonica auto-puta Čačak-Kraljevo. To je za stanovnike veliko olakšanje, ali otvara put i dovođenju novih investitora u Kraljevo, ali i u okolinu. Očekujete li nova ulaganja spolja od naredne godine?

Završetak te deonice očekuje se u oktobru 2024. godine, a verujemo da će značajno uticati na nova ulaganja u Kraljevo i nova zapošljavanja. Izgradnjom dela Moravskog koridora od Preljine do Adrana Kraljevo će biti mnogo bliže Beogradu. Završeni su i planski dokumenti za izgradnju brze saobraćajnice Kraljevo – Ušće – Baljevac – Raška – Novi Pazar, tako da će i naše komšije iz Raške i Novog Pazara mnogo brže stizati do Kraljeva, a preko dela Moravskog koridora i do Beograda.

zvanični sajt Grada Kraljeva