MUKE MEŠTANA ARILJSKOJ KRAJA POSLE NEVREMENA: Put se vodi kao asfaltiran, a asfalta skoro da nema

Posle nekoliko vremenskih nepogoda koje su pogodile ariljski kraj, meštani Visoke kažu da su te nepogode samo pogoršale regionalni put (M 196) koji preko Visoke spaja Novu Varoš i Zlatibor i često je prečica za putnike koje idu na more.

Jovan Alempijević iz zasoeka Vis u ariljskom selu Visoka kaže da se taj put vodi kao asfaltirani put već 40 godina, a da nema ni „a“ od asfalta.

- U pitanju je samo 4 do 5 kilometra puta. I ranije su bili kanali po tom delu puta, ali sada je skoro nemoguće proći tuda. Jedva smo ćerali maline tuda, a ima i roditelja koji će decu tuda voziti do škole, jer su udaljeni po nekoliko kilometara. Turisti koji ovaj put koriste kao prečicu do mora pokaju se sto puta što su ovuda pošli. A šta će kada im se na mapi servira da je to asfaltirani put. Jeste asfaltiran deo puta koji je na čajetinskoj opštini, ali ovamo nemam reči da opišem u kako je lošem stanju... – kaže sedamdesetogodišnji deda Jovan.

Meštani kažu da je put nekada, pre desetak godina, nasut mlevenim asfaltom, a nedavno je doterano dva kamiona makadama, za koji Visočanci tvrde da je bilo dovoljno samo za jednu trećinu puta.

- I što je najgore od svega kada smo pitali šta će dalje da rade, u opštini nam rekli da su dobili izveštaj da su sve uradili. A put je katastrofa! Prva jača kiša ima da odnose to što su postavili - kaže deda Jovan i dodao da u ovom selu živi 350 ljudi i koji često koriste ovaj puta.

Isto tako kaže da u njegovom zaseoku put dužine od oko 5 km nema asfalta, da je i on u lošem stanju i da tu živi 17 domaćinstava, gde ima starih ljudi i male dece.

Predsednik opštine Arilje Predrag Maslar kaže da zna za taj problem sa regionalnim putem.

- Kontaktirao sam sa Direkcijom za Puteve Srbije u Požegi, jer su oni nadležni za taj regionalni put. Objasnio sam o čemu je problem i čekam njihov odgovor. A što se tiče lokalnih puteva i svega drugog u selu Visoka, mesna zajednica od opštine svake godine dobija oko 800.000 dinara i oni sami rukovode tim sredstvima, odlučuju gde će biti uložen taj novac. Čak je opština dug prema mesnoj zajednici od pre 10 godina, u iznosu od 1,2 miliona dinara vratila, pa tako da je mesna zajednica imala na rasploganju dosta novca – rekao je Maslar.

