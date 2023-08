HAOS U REDU ZA BUREK: Nišlije htele da se "izdrče" od nervoze, čekalo se i više od pola sata! Evo koliko košta četvrtina tepsije

Dani bureka otvoreni su sinoć kod Oficirskog doma u Nišu, a po zmijolikim redovima ispred štandova se videlo koliko su posetioci privrženi ovoj hrani. Buregdžijada će ove godine trajati do 20. avgusta.

Na štandovima je bilo na stotine ljudi i dece koji su se stiskali u redovima da obezbede svoj masni užitak. Neretko je u tim redovima ispred pet ili šest štandova raznih pekara dolazilo i do nervoze, rasprave jer se dugo čekalo zato što majstori nisu bili spremni za toliku navalicu.

Jedan od problema je bio i što je sa štandova brzo nestajala najomiljenija poslastica mališana - burek s eurokremom i višnjama. Da su pekari prve večeri buregdžijade imali šleper bureka sa ovim dodacima, sve bi prodali.

foto: Kurir/M.S.

- Nudi se burek sa različitim nadevima, kao što su slanina, zatim burek sa nadevom od pasulja i kobasice, kulenom, piletinom, čija semenkama, burek od integralnog brašna, kao i mnogi drugi nadevi - rekao je Bratislav Vukadinović, organizatror manifestacije koja je, uočljivo, ove godine malo skromnija nego ranijih godina.

Četvrtina bureka na skupu košta od 180 do 220 dinara, zavisno od dodatka. Za to se čekalo u redu i po pola sata pa i više. Posetioci su hteli da se, kako se to na jugu kaže, "izdrče" dok su čekali u redu. Taj specifični termin označava da čovek nije gladan, nego da ga "miris" hrane toliko privlači da mu "polazi voda na usta" dok čeka da okusi. Usled velikih redova, vladala je ta atmosfera.

foto: Kurir/M.S.

Kako nezvanično saznajemo, nije bilo veće pomoći u odnosu na ranije godine, nego su pekari i prijatelji manifestacije pomogli, ali ne u novcu nego u logistici. U razgovoru sa onima koji podržavaju dane bureka saznajemo i neke nove pojave u organizaciji ovog skupa.

- Ima tu problema što radi samo šest peći, a jedan od većih problema je i što sve manje majstora bureka ima u Nišu i okolini. Maltene svi su otišli za Beograd ili u inostranstvo. I kada se sve to uzme u obzir, dobro je da manifestacija uopšte postoji - kaže nam jedan od ljudi blizak organizatorima.

foto: Kurir/M.S.

Jedan od pokazatelja situacije je i taj što će ove godine po prvi put izostati "burek za Ginisa" koji se pravio u tepsiji od dva metra u prečniku, a burek je bio besplatan za posetioce.

Za kulturni deo programa zadužena je književnica Biljana Stanojević iz Društva umetnika Svetionik. Ona kažeda će se na amfiteatru kod Oficirskog doma odvijati razni programi, a svake večeri za decu je planirana neka vrsta zabave od 19.30 sati.

(Kurir.rs/M.S.)