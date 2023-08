STEVAN NEMA KUĆU I SPAVA SA KRAVAMA! Brani ih od vukova, seljani ga teraju kao da je šugav, A ON MOLI SAMO ZA JEDNU STVAR

Planina Kopaonik obiluje prirodnim lepotama, a među njima bitiše Stevan Janić sa svojih 70 krava.

On nikada nije prespavao u kući, a njegova stoka ne zna šta je štala, međutim, kako on kaže, možda i nije satkan za narod, samim tim kada vremenski uslovi daruju vedro vreme, on spava ispod drveća, zajedno sa kravama i bikovima.

Tek kad padne kiša ili prvi mraz, oni krenu putem niskih predela, u pronalasku raznih improvizovanih skloništa za prenoćiti.

Stevan Janić, čoban na vrleti Kopaonika ni sam ne zna odakle je tačno, a svoje krave brani od raznih divljih životinja, poput vukova, a njih plaši gromoglasnim zvukovima koje može da proizvede.

Stevan je prinuđen da se na ovaj način bavi stočarstvom, a mimo toga on to i voli. Svaka njegova živina ima svoje ime, a on tvrdi da se i odazivaju, odnosno da i one znaju kako se zovu.

On je rekao da mu se krave tele u šumi, kao i da se dešava da pojedine nestanu.

- Kada je vreme da se otele, to čine u šumi, baš sam juče izgubio jedno tele, a drugo su, na žalost, pojeli psi. Jedno su pojeli vukovi, tako da sam ostao bez 3 mlade teladi za 5 dana - rekao je stočar, pa dodao:

- Gde su one, tu sam i ja. Kako da ih ostavim same? Da ih ostavim, do sutra bi pola narod zaklao, a pola vukovi. Spavam ispod bukve, bora, pod neko grmlje, a kad je hladno ja se nabijem u neko sklonište pa ležim.

Janić je rekao da niko neće da ga primi u kuću.

- Niko neće da me primi u kuću, kako bih prenoćio, kao da sam šugav. U 16 sela da zamolim da me puste da presapavam, nema šanse da bi iko prihvatio. Misle da sam prljav, neokupan, nekulturan... Valjda ja nisam za narod i kuću - rekao je stočar.

Kada bi imao svoju kuću i štalu kaže da bi imao veće mogućnosti kao i to da bi se oženio.

- Mogao bih da proizvodim zdravo meso, zdravo mleko. Ne treba meni da me država hrani, pre bih se ubio nego da me ona izdržava, samo želim da mi pomogne kako bih mogao da radim, a ja ću tu pomoć da vratim. Samo mi štala treba, ja nemam gotovinu, ali bih to isplatio sa mlekom i mesom - rekao je stočar.

Neretko se okolni susedi žale jer im stoka uništava useve ili im pojede voće, pa se Stevan više puta našao pred sudom. To je morao da nadomesti na razne načine, pa je tako davao bikove, krave, a kada je u mogućnosti onda bi platio.

On je rekao da ne bi išao odavde, da on ovo voli i je ovo njegovo bogastvo:

- Za vek vekova ne bih menjao ovaj život. Čak i žena, devojka da mi se nudi, da mi se nudi Dubai i hotel ispod vode, ne bih prihvatio. Rekao bih joj da dođe ovde da detetu stvorimo kapital, pa nek ono ide u Dubaji. Ja sam ovako rođen, ovo volim i to je sve što imam, najveće mi bogatstvo da vidim farmu, prirodu i lepotu.

