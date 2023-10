ČITAV ŠABAC STAJE KAD ONI PROLAZE: Ovako Krstići svoje četvoro dece vode u vrtić i svud po gradu (FOTO)

Kada imate četvoro dece, onda morate da se organizujete na razne načine. Porodica Krstić iz Šapca deo problema rešila je neobičnim prevoznim sredstvom, svih šestoro na jednom biciklu.

Do vrtića, do igrališta, na plažu, do drugara, svuda po Šapcu prevozno sredstvo isto, ista i organizacija za veselu družinu. Kada su se početkom septembra ovako motorizovali, sve mogu da stignu i sve da urade. Mesta u prikolici dovoljno za decu, za stvari, kesu za đubre, igračke za dvogodišnje blizance, pa i mamu na korpici, kako kažu, da se povremeno šlepa.

foto: RTS Printscreen

„Jedno može da čuva svih četvoro, odnosno da ja obavim neki svoj posao u stanu tako da ja spakujem Uroša i decu, ubacim ih u njihov magični bicikl i vratim se u stan da završim obaveze“, rekla je Bojana Krstić za RTS.

Prikolica im je zamenila dva bicikla sa dve korpe, zajednička porodična vožnja tatin je rođendanski poklon.

„Pred moj rođendan sam uspeo na internetu da pronađem bicikl, jedan deka je prodavao i kad je čuo da imam četvoro dece, dao mi je za neku mizernu cenu, oni su presrećni, ne zna se ko je srećniji, da li oni ili ja. Malo je teško, mora da se bude u kondiciji, sad sam se već izvežbao, smršao sam nekoliko kilograma", rekao je Uroš Krstić.

1 / 4 Foto: RTS Printscreen

Zadovoljstvo Krstići mere dogovorom, a pravila se poštuju – u vožnji svi sede mirno.

Kurir.rs/RTS