DOBRE VESTI ZA SVE NOVOSAĐANE! Posebno će se obradovati oni koji žive u OVOM DELU GRADA - Evo o čemu je reč

Da li ste znali da je novosadski kej podeljen na na tri celine? Tačnije na tri ulice.

Jedan od njih nosi naziv Sunčani kej. To je deo koji počinje od kapije bivšeg brodogradilišta, pa do dela gde Bulevar cara Lazara izlazi na Kej.

Nije uvek nosio to ime. Današnji Sunčani kej prvobitno se zvao Istarski kej, ali je početkom devedesetih to promenjeno. Prema nekim navodima, negde u to vreme na inicijativu građana koji su osećali izvesnu nelagodnost zbog tog naziva promenjeno je ime ulice i Istarski kej postaje Sunčani kej.

Posebnu zanimljivost na Sunčanom keju predstavljaju reni bunari. U okviru planiranog uređenja šest reni bunara na Keju, 2017. godine JKP „Vodovod i kanalizacija“ uradilo je njihovu muralizaciju. S obzirom na to da su reni bunari neposredna zona zaštite i da je okolina bila zapuštena, odlučeno je da se projektom muralizacije reni bunara dobije jedan potpuno uređen prostor. Izabrano je konceptualno rešenje, odnosno da svi reni bunari budu oslikani u istom stilu, da imaju jedinstven pečat u skladu sa okolinom. Ovaj deo Keja ni danas nije zaboravljen. Ministarstvo turizma i omladine finansira realizaciju projekta Uređenje sportsko-rekreativnog kompleksa duž keja u Novom Sadu u iznosu od 127 miliona dinara. U okviru tog projekta biće realizovani radovi na zameni obloge od tartana uz delimičnu popravku ivičnih elemenata i podloge, u dužini od 4,1 km staze za trčanje na Sunčanom i Beogradskom keju, od kanala DTD do "Mornarice" u Novom Sadu.

Na samom keju nalaze se dve teretane na otvorenom, teren za mali fudbal, dva terena za tenis, a u blizini je i Đačko igralište sa svojim terenima za fudbal i košarku i stazama za trčanje. I evo dobrih vesti. Teren za mali fudbal na Sunčanom keju dobiće novu travu i rekvizite, a biće izvedeni radovi i na popravci ograde i zameni sigurnosnih mreža. Ali to nije sve.

Obnoviće se i dva teniska terena na kojima će se izvršiti liniranje. Planirani su radovi i na dva dečja igrališta koja se nalaze kod Veslačkog kluba "Danubius”. Biće im zamenjena podloga i rekviziti. A oni koji su redovno do sada koristili teretane na otvorenom obradovaće vest da će biti postavljene nove sigurnosne podloge, kao i novi rekviziti.

