DA UMREŠ OD SMEHA KRAJ PUTA! ZNAKOVI KOJE NE MOŽETE TEK TAKO DA PROĐETE: Putopisac Dragan Bogdanović proslavio se OVIM ZANATOM

Dragan Bogdanović, među komšijama poznat pod nadimkom Putopisac, rudničko selo Zagrađe proslavio je neobičnim i šaljivim porukama koje se nalaze na preko 350 znakova i putokaza koje je sam napravio.

foto: Kurir TV

Ako vas put nanese ka selu Zagrađe na planini Rudnik, dobrodošlicu će vam poželjati više od 350 znakova. Neki će vas nasmejati, a neki naterati da se zamislite. Ali ono što je definitivno jeste da će vas svi iznenaditi. Dragan Bogdanović pre dve decenije došao je na ideju da putnicima namernicima ulepša put do vrha Ostrovice.

foto: Kurir TV

- Tako mi nešto neko pošalje, nešto ja smislim, izmislim, tako da imam stavno tih nekih znakova koje tako napravim, smislim nešto. Ma kad mi to padne odmah, brzo napravim za jedan-dva, to je gotovo spremljeno. To mi je najlakše napraviti. Nije mi problem, uživam u tome - rekao je.

foto: Kurir TV

U upravljanju znakovima i putokazima, Draganu najviše pomažu komšije od kojih nabavlja materijal i predmete za rad.

- Prvo sam počeo da sećam neke stolove, klupe, uglavnom, posle mi malo komšije nešto davali, to i znakove, nešto malo kupujem, snalazim se uglavnom.

foto: Kurir TV

Meštani sela Zagrađe oduševljeni su Draganovim poduhvatom, zahvaljujući kome se za njihovo selo čulo nadaleko.

- Ima tu mnogo interesantnih stvari, puno puta vozim sa njim kolima tamo, ja ga zovem Gale. Reko, Dragane, šta ti ono znači? On je napisao nešto, ali ja sad razmišljam šta mu ono znači. On kaže, dobro, nije važno. Ja dođem kući pa malo razmišljam. Ima tu nešto svoje što ono kaže - kaže Dragan.

02:03 PAZI GDE SKREĆEŠ: ZNAKOPISAC KOD RUDNIKA ODUŠEVLJAVA PUTNIKE!

Svaki znak priča je za sebe i nosi određenu poruku, pa je šetnja ovim sokakom uživanje, jer možda baš tu saznate nešto novo.

Za Kurir televiziju, Violeta Jovičić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:02 UHVATILI SU POGREŠNOG DOK JE UBICA I SILOVATELJ HARAO SUBOTICOM Mališić o radu poligrafa: Postoji nepogrešiv znak da neko LAŽE