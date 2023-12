POPLAVA SRUŠILA, ALI VREDNI NEIMARI GA DIGLI IZ MRTVIH: Most preko reke Kamenice biće završen do kraja decembra (FOTO)

Milanovac - Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima radovi na rekonstrukciji mosta na reci Kamenici polako se privode kraju. Trenutno se radi betonska kolovozna ploča, nakon čega će se raditi hidroizolacija i asfalt.

- Kao što znate u poplavama koje su bile prošle godine, dva mosta na reci Kamenici su stradala. Jedan upravo završavamo, sa betoniranjem ploče. Želim da se zahvalim radnicima na velikom trudu. Za samo trideset jedan dan ozidati sve stubove, naliti ih i na kraju postaviti ploču je zaista rekord, rekao je Dejan Kovačević predsednik opštine Gornji Milanovac.

foto: RINA

On je dodao da će ovaj most do Nove godine biti u funkciji. Ostalo je samo da se ispita statika, kada se beton stegne i da se uradi asfaltni zastor.

- Hvala meštanima na strpljenju, izvođačima radova na ovako brzo obavljenom poslu, kao i nadzoru radova. Za sledeću godinu smo najavili da ćemo i drugi most rekonstruisati. Pri kraju smo projektovanja, tako da se nadam da ćemo već čim uđemo u sledeću godinu imati završene projekte i građevinske dozvole, kako bismo taj posao mogli da obavimo”, naglasio je Kovačević.

Na zadovoljstvo meštana ovog kraja, sa završetkom radova na rekonstrukciji mosta na reci Kamenici, ponovo će biti uspostavljen saobraćaj.

Kurir.rs/RINA