ŠAPIĆ: Pešačko biciklistički most povezaće Novi Beograd i Adu, zajedno sa zoološkim vrtom to će biti PRAVI BISER GRADA

Predsednik Privremenog organa Aleksandar Šapić izjavio je danas da će izgradnja pešačko biciklističkog mosta, koji će spojiti Novi Beograd od Bloka 70 do Ade Ciganlije, početi na proleće naredne godine, te da će za taj posao biti potrebno oko 12 meseci.

foto: Grad Beograd

- Tema pešačko biciklističkog mosta je godinama unazad bila aktuelna i nikada se nije uradilo više od reči ili manje-više ideje. Pre nekoliko dana potpisali smo protokol o finansiranju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, a vrednost projekta je između 15 i 17 miliona evra. Pešakčko biciklistički most povezaće Novi Beograd sa Adom Ciganlijom i omogućiće svim građanima ovog dela grada, ali i drugima, da peške ili biciklom pređu na biser grada sa druge strane - istakao je Šapić.

foto: Grad Beograd

Prema njegovim rečima, taj most bi trebalo da spoji ne samo Novi Beograd sa Adom Ciganlijom, već da pruži mogućnost građanima ovog dela grada da dođu i do novog zoološkog vrta, koji će biti izmešten iz centra grada i lociran na Adi Ciganliji.

foto: Grad Beograd

- U narednom periodu preostaje nam da rešimo pitanje 400, 500 porodica koje žive na tom prostoru. Ne želimo da oni ostanu bez krova nad glavom, tako da ćemo pokušati svima da pomognemo, ali i oni moraju da budu svesni da tamo žive bez ikakvog prava jer je Ada Ciganlija zaštićena zona. Kako to budemo rešavali paralelno ćemo završavati i projekat zoo vrta. U poduhvatu premeštanja zoološkog vrta nemamo iskustva, ali ćemo angažovati ljude iz Evrope i sveta koji u tome imaju iskustva - pojasnio je Šapić.

On je rekao da je realno da izgradnja pešačko biciklističkog mosta započne u toku sledeće godine i da se završi za 12 meseci.

foto: Grad Beograd

- To je lagan most, nije za vozila, već samo za pešake i bicikliste. Očekujemo da će on uveliko biti gotov kada se bude krenulo sa radovima na Adi Ciganliji. Kad prebacimo zoo vrt biće to pravi biser grada Beograda. Nema grada u Eropi koji tako blizu centra grada ima zooloski vrt a tako uvučen u prirodnu sredinu. Tada ćemo dobiti i priliku da Kalemegdansku tvrđavu konačno stavimo pod zaštitu Uneska, te da ona bude zaštićeno kulturno istorijsko dobro. Za ovaj most nećemo povlačiti nova sredstva, jer smo uspeli da prebacimo novac koji je bio opredeljen za druge projekte, a koji nisu uspeli da se realizuju. Banka nam je izašla u susret i na tome sam im zahvalan - zaključio je Šapić.

Kurir.rs