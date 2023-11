ALEKSANDAR ŠAPIĆ U JUTARNJEM PROGRAMU KURIR TV: Mene možete da izmerite, ostalima samo da verujete! NISU ME IZVUKLI ISPOD KAMENA

Nakon dojava o bombama koji danima stižu u beogradske škole, juče je na meti bio i javni prevoz u glavnom gradu.

Predsednik privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić rekao je da nema mesta za paniku, da je policija obaveštena i ocenio da je potpuno siguran da je sve ovo jedna vrsta provokacije zbog predstojećih izbora.

Da li iza svega ovoga stoji samo jedna "prljava kampanja", šta se sve radi kada je reč o bezbednosti u gradu, ali i kada je reč o infrastruktirnim projektima, uklanjanju splavova, poklon-vaučerima?

foto: Zorana Jevtić

Na sve ovo, odgovor je dao gost jutarnjeg programa Kurir televizije, Aleksandar Šapić, predsednik privremenog organa Grada Beograda.

Prvo se osvrnuo na dojave o bombi u gradskim prevozima tokom jučerašnjeg dana, pa je građanima približio kako se sve to izdešavalo:

- Stigla je prijava, kao što stiže za mnoge objekte. Mada, mislim da se ovo dosad nije radilo, poslati mejl sa anonimne adrese u kojem doslovce piše da je bomba postavljena ispod svakog ili u svaki autobus, a na kraju je pisalo "slava Palestini". To je pokazatelj želje da se unese nemir među Beograđane. Ja sam izašao odmah da ne bi bilo da nešto skrivam, naravno da je policija odmah obaveštena, preduzete su sve bezbednosne mere koje procedura iziskuje, proverena su sva vozila na okretnicama. Ispratili smo sva iskustva koja nam je policija dala. Kada je počeo rat u Ukrajini, tada je bilo obaveštavanje širom Srbije da se nalaze bombe, pa se taj period završio. Sada neposredno pred izbore bilo je malo po školama, ali da neko pošalje mejl i da kaže da je u svakom autobusu postavljena bomba, znači sledeći korak bi bio da kažu da je u svakom žbunu eksplozivna naprava, pa da građani strahuju od izlaska iz kuće.

Potom je Šapić obrazložio zbog čega je izašao odmah u javnost:

- Razumem izbore i želju da se dođe do neke poziciji, ali ako mi među nama ne postavimo određene linije koje se neće prelaziti jer direktno urušavaju društvo, ukoliko želiš da sutra vodiš neki grad onda mora da vodiš računa kakvu ćeš sredinu okruženja da ostavljaš iza sebe. Zato sam juče izašao, ali prvenstveno da ne dođe do panike. Znate, ta informacija bi svakako došla, pa bi bilo da je mi skrivamo jer ko zna šta iza toga stoji. Zloupotrebili su, dan ranije se dogodila ta nesreća, naravno, bio je bez putnika, išao je u garažu, nije bio u saobraćaju. Nije bio u sabraćaju jer je star, zato kupujemo nove autobuse.

17:15 ALEKSANDAR ŠAPIĆ U JUTARNJEM PROGRAMU KURIR TV: Mene možete da izmerite, ostalima da verujete na reč

Nedugo zatim, Šapić je napravio paralelu sa mentalitetom našeg naroda:

- Kada najavim kupovinu novih autobusa i tramvaja, oni kažu, a zašto se na taj način troše pare. To vam je uvek ista priča. Kada radite ulice, kažu da to činite da bi se ugrađivali, a kada ih ne radiš, onda te pitaju zbog čega ih ne radiš. Kada smanjiš za duplo cene u gradskom prevozu, onda se pitaju kako će budžet da se puni, a kada ostaviš privatnike 15 godina da odlučuju o javnom prevozu kao što je bio "Bus plus" i "Kentkart" za koje ni ne znaš koliko ti naplaćuju karte, onda kažu da punimo privatne džepove iz ruku Beograđana. Tako vam je sve. Kada doneseš socijalne mere u kojima kažeš da će vrtići biti besplatni, da će osvnovci i srednjoškolci imati besplatne udžbenike, onda kažu odakle pare za to, a ako to ne bi uradio, onda kažu zašto grad nije obezbedio.

- Ja se nisam obazirao na te stvari, ja sam izabran za gradonačelnika, od tog momenta, taj oblak o izborima mi stoji, prete izborima sa svih strana. Valjda je sve to u pokušaju da me dovedu u stanje da ne budem dovoljno fokusiran, koncentrisan, operativan, ekspeditivan... Zaboravili su jednu stvar, ja sam u ovom poslu 14 godina, nisam došao na mesto gradonačelnika tako što je neko našao ispod kamena. Na ovo mesto sam došao nakon 13 godina bavljenja ovim poslom. Niko ne može da mi ospori da iza mene stoje rezultati.

Kada je došao na čelo grada, otkrio je šta je bio najveći izazov, jer su u Beogradu zaista dosta mera je preduzeto:

- Sve je bilo najveći izazov. Namerno sam išao da udarim u ono što je najdublje ukorenjeno i najlošije jer smatram da je to moja obaveza nakon svih godina u poslu, ali i mog karaktera. Ne možete da očekujete nekog ko je došao ovde jer je atraktivan u trenutku, a bez suštinskog znanja iz ovoga posla da udari u sisteme koji su duboko ukorenjeni kao što je bio taj gradski prevoz, uređenje reka, donošenje socijalnih mera koje su ozbiljne mere, a ne u vidu jednokratne pomoći. Doneti odluku da se svi vrtići ne plaćaju, to je 60 miliona evra na godišnjem nivou koje morate da obezbedite. Odluka da su udžbenici besplatni, to je oko 20 miliona evra svake godine. Da uoči novogodišnjih praznika dajete poklon vaučere svim maloletnim licima, to je takođe blizu 20 miliona evra. Doneti odluklu da u toku leta, bazeni budu besplatni, time što ćete podeliti kartice je takođe nekoliko miliona evra. Doneti odluku da javni prevoz, kada je on u problemima do guše, da duplo smanjite cenu karata, a da ga razvijate, to su odluke koje nisu lake.

foto: Profimedia

Potom je odgonetnuo kako bi se nadomestili svi ti troškovi, odnosno kako će naš budžet sve to da podnese.

- Da li je nešto nedostajalo gradu Beogradu u ovih godinu i po dana,, da li ima nečeg čega nije bilo, a da ga je ranije bilo? Je l' kasnila plata nekoj službi, mi smo podigli plate vaspitačicama, čistačicama i ostalima u predškolskim ustanovama. Podigli smo osnovicu za 10 odsto, dakle podizali smo standarde. U periodu kada je beogradski budžet bio oštećen za 10-15% postoje prioriteti, organizacija i sistematizacija, odnosno način na koji vodite firmu, odnosno u ovom slučaju samoupravu. Ja sam samo primenio stvari koje sam sprovodio na opštini Novi Beograd, socijalna politika je bila jedna od glavnih karakteristika. Vi imate budžet, ako mu se detaljno bavite, postoje sredstva koja se troše za razne stvari, koje malo tamo, malo vamo, pa se kao ne primeti, ali ako uđete u svaku od tih pora i isečete sve nepotrebne troškove, ono što sam ja radio, onda dođete do značajne količine novca, pa ga možete iskoristiti u druge svrhe. Smatram da ozbiljna samouprava, mora da sadrži taj socijalni aspekt, ali naravno da morate da vodite računa o ekonomskom aspektu - rekao je Šapić, pa nastavio:

- Ali smo dobrom racionalizacijom, prioritetima i znate negde morate da koristite i lični autoritet, i politički autoritet, spremnost na sukobe, spremnost na probleme koje će da vam stvaraju razne interesne grupe, kojima vi udarate ovim sečenjima, oduzimanjima na mehanizam koji je kod njih ranije funkcionisao. Imate raznorazne strukture u društvu, raznorazne interesne grupe koje opstaju kroz različite političke sisteme, vlasti, koji su izuzetno opasni.

Šapić se osvrnuo na kampanju protiv njega, povodom "Bus plusa":

- Ali rade ovaj isti posao koji nekim drugim medijima se rekao, ali vaši mediji kao, oni su vas angažovali da branite "Bus plus" i "Kentkart" u kampanji protiv mene, kao kad vas neko angažuje da plati reklamu da reklamirate deterdžent. Vas uopšte ne interesuje da li taj deterdžent dobro pere ili ne, dobijete onu reklamu, vi ga pustite na televiziji, uzmete pare od njih i idemo dalje. Ovo su ipak stvari malo ozbiljnije. Kada ulazite u kampanju i kad branite neki sistem, kad branite privatnu firmu i privatnog preduzetnika u odnosu na državu, na grad, na interes Beograđana, onda barem malo se raspitajte šta tačno radite jer nanosite veliku društvenu štetu.

foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, YouTube/TV Studio B

Šapić nadovezao na pomenute poklon vaučera od 6.000 dinara za decu do četvrtog razreda:

- Ona je krenula već, od utorka prekjuče, danas je četvrtak, vrtići i škole su krenuli da podižu vaučere u skladu sa terminima koje su dobili od našeg sekretarijata za dečiju zaštitu. I već imamo informacije da su prvi vaučeri iskorišćeni, zato što škole i vrtići ne žele da ih zadržavaju kod sebe, jer je logično pošto vaučeri imaju vrednost praktično kao novac. Mi očekujemo do kraja nedelje, eventualno još za vikend, da će sve škole, vrtići i predškolske ustanove, kako privatne tako i državne, dobiti kod sebe vaučer. Onda od njih zavisi kojim će dinamikom da ih podele roditeljima. Za roditelje dece koje ne idu u vrtiće i isto kao prošle godine mogu da se jave u svoju opštinu, postoji poseban šalter gde piše "Šalter grada Beograda" tu su recimo podizali besplatne karte za bazen, tu su podizali takođe penzioneri besplatne karte do životne dobi za prevoz, tu mogu da dođu da donesu zdravstvenu knjižicu svog deteta ili ako je beba baš jako mala, donesite izvode iz matične knjige rođenih, imate pravo i vi na vaučer.

Za kraj posvetio je priči u vezi sa splavovima, s obzirom na to da veliki broj Beograđana pozitivno gleda na odluku grada Beograda da ukloni splavove:

- Cilj je da se uredimo u Beogradsko priobalje, da prirodno bogatstvo koje nam je od Boga dato, da ležimo na Ušću dveju reka, da konačno počnemo u tome istinski da uživamo. Ja sam o tome govorio pre dve godine, pa pre godinu i po dana kada sam krenuo u taj proces, ista priča je bila, nema šanse da uspeš, to su duboki sistemi i zato niko nije ni pokušavao. I evo ja godinu dana je tu bitka, mislim da izlazimo na zelenu granu, na Savskom šetalištu od 100 splavova treba da ostane 28, ali pravilno raspoređenih, gde će da se vidi reka koja će imati svoje standarde, prečišćivače otpadnih voda, koji će da plaćaju zakup gradu Beogradu, samo za Savsko šetalište vam je negde blizu miliona evra godišnje. Sad smo napravili lcitaciju za ovu drugu stranu, to je jedino mesto odakle možete sa reke da vidite kalemegdansku tvrđavu, tu neće biti ni jedan splav, splavovi će ići dole niže preko puta Ratnog ostrva, takođe standardizovani, tu će moći da budu noćni klubovi i diskoteke, jer tu nema stanovništva - rekao je Šapić, pa zaključio:

foto: Beo Info

- I oni će morati da imaju striktne uslove sa obezbeđenom izolacijom, zvučnom i tako dalje, znači da sredimo obale reka. Na Savskom šetalištu smo na današnji dan ili jučerašnji već bili 30, od ukupno 72 splava, 37 smo uklonili, još 35 je ostalo. Znači prešli smo tu kritičnu polovinu, mislim da ljudi sad shvataju da im je bolje sami da uklanjaju jer dobijaju kazne, naplaćuje im se uklanjanje. Ima tamo problema, oni se bune, ali ja sam uporan čovek i kada verujem da radim ispravne stvari.

- Videćemo, ja verujem na kraju da ljudi ipak najviše cene rad, predanost i konkretne rezultate. Ja sam merljiv čovek što se tiče mog posla, u politici 14 godina, imam mnogo stvari i iza svake sam spreman da stanem. Mene možete da izmerite, ostalima morate da verujete - bile su reči Aleksandra Šapića za sam kraj gostovanja na Kurir televiziji, kada je dao komentar na to da kladionice prognoziraju da on ima najveće šanse da predstojećim izborima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs / L. Majer

Bonus video:

23:37 ALEKSANDAR ŠAPIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Postajem gradonačelnik u jako specifičnom momentu u svetu, MORAMO DA MENJAMO PRIORITETE