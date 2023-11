"PRIVATNI PREVOZNICI NEĆE MOĆI DA KONKURIŠU AKO NE ISPUNE RIGOROZNE USLOVE" Šapić: Građani se na ovo žale, PIŠEMO KAZNE SVAKI DAN

Uslovi za privatne prevoznike u Beogradu nakon isteka ovogodišnjih ugovora biće znatno stroži, i ukoliko ih ne ispune, privatnici neće ući u konkrenciju raspodele linija gradskog prevoza, poručio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić tokom obilaska Operativno-kontrolnog centra Sekretarijata za javni prevoz.

Ovaj centar je donedavno bio u lošem stanju i nije imao ni približno dobru opremu kakvu sada ima. Aleksandar Šapić najavio je postavljanje informativnih tabli na ulicama i širenje kapaciteta centra kako bi usluga bila poboljšana.

- Promena koju smo uspeli da napravimo za ovih nekoliko meseci je zaista nešto što mislim da ni najveći optimisti nisu mogli da očekuju. Imamo daleko manji broj linija koji ne ostvari svoj polazak, nekad je to išlo i pet do sedam odsto, a sada je to jednocifreni broj autobusa" Bile su reči Šapića.

Poteškoće se i dalje javljaju na pojedinim linijama ali su uzrok problema privatni prevoznici koji svoje usluge nisu prilagodili novim zahtevima. Njihovi ugovori ističu sledećeg proleća, a novi uslovi će biti dosta stroži.

- Više neće moći ni jedan privatnik da uopšte uđe u konkurenciju ukoliko ne ispuni daleko rigoroznije uslove no što su nekad bili. Mi imamo velike probleme, žale mi se građani, sa linijom 511 i konzorcijumu koji drži tu liniju svakodnevno pišemo kazne i biće sankcionisani, i sigurno da oni koji su do sada držali tu liniju neće ući u konkurenciju u sledećoj raspodeli - napomenuo je Šapić.

U toku je sertifikacija vozila, čija se realizacija očekuje do kraja kalendarske godine. Sva vozila će imati dži-pi-es uređaje, zvučnike, kao i led ekrane koji daju informacije o tome gde se vozilo nalazi što će znatno podići kvaliteta javnog prevoza.

