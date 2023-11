NOVI SISTEM JAVNOG PREVOZA U BEOGRADU PREPOLOVIO CENU KARATA, A USKORO ĆE I VOZNI PARK BITI OBNOVLJEN: Vozila kontrolišu svaki dan

Novi sistem javnog prevoza u Beogradu je jednostavniji, efikasniji i praktičniji od prethodnog, a što je za mnoge građane još bitnije, cene voznih karata su skoro prepolovljene, dok su za penzionere i srednjoškolce besplatne. Nakon sprovedene reforme javnog prevoza, Grad Beograd je za sva vozila koja učestvuju u saobraćaju postavio najviše moguće standarde i kontrolu, a u toku je proces nabavke novih tramvaja i autobusa s ciljem da u roku od dve do tri godine vozni park bude potpuno obnovljen.

Iz gradske uprave poručuju za Kurir da su bili svesni sistemskog urušavanja, zanemarivanja i neulaganja prethodnih vlasti u ovu oblast više od tri decenije, što je dovelo do toga da Beograđani izgube poverenje u javni prevoz.

- Unapređenje javnog prevoza počelo je nakon što je Grad raskinuo ugovor s kompanijom "Kentkart", koja se bavila naplatom karata u GSP, i osnovao novo gradsko preduzeće JKP "Naplata prevozne usluge". Time se praktično novac od prodaje karata ponovo vraća u ruke Beograđana - ističu iz uprave, uz podsećanje da je ugovor s "Kentkartom" bio potpisan 2011. godine, čime je toj kompaniji prepuštena kontrola, finansiranje i kompletno upravljanje javnim prevozom.

- Sredinom ove godine Grad je uspostavio novi sistem javnog prevoza koji je prilagođen potrebama Beograđana. Raskidom ugovora s "Kentkartom" ukinuti su validatori, zatim ulaz u vozila samo na prednja vrata, komplikovan način kupovine karata, sistem od četiri zone i sedam tarifa, a uspostavljen je sistem kupovine karata putem SMS poruka, uz samo dve zone (A i B) i dve tarife - navode iz uprave Grada.

- Prvi put za prethodnih više od tri decenije, Grad ima tačan i jasan uvid u kakvom su stanju vozila. Predstavnici Sekretarijata za javni prevoz ušli su u svako vozilo koje učestvuje u javnom prevozu u Beogradu, izvršili pregled i utvrdili šta ona imaju od opreme, odnosno na čemu će morati da porade kako bi svi propisani standardi bili ispunjeni, tako da gradska uprava sada, praktično, poseduje "ličnu kartu" svakog vozila. Vozila koja ispunjavaju sve uslove dobijaju status "sertifikovano vozilo" i on se jasno ističe, kako bi ceo proces bio potpuno transparentan. Vozila koja nemaju neki od navedenih elemenata dobijaju status "u procesu sertifikacije" i rok u kome nedostatak moraju da otklone i nabave svu propisanu opremu - objasnili su iz gradske uprave.

Novi sistem je gotovo prepolovio cenu karata te je prvi put javni prevoz za penzionere i srednjoškolce potpuno besplatan. Cena povlašćenih karata za socijalne kategorije, koja se ranije kretala u rasponu od 1.090 do 1.730 dinara, sada je ista za sve i iznosi 1.000 dinara.

Mesečna karta, koja je u prethodnom sistemu koštala, u zavisnosti od zone, od 2.990 do čak 4.990 dinara, sada iznosi za zonu A i B 2.200, a za obe zone 3.300 dinara. Umanjene su i cene dnevnih karata, uvedena je nedeljna karta, koja u prethodnom sistemu nije ni postojala, dok je cena karte koju su Beograđani najviše kupovali, za 90 minuta vožnje, umanjena je sa 89 na 50 dinara.

Kontrolu karata vrše službena lica Grada, to jest "Beli", koji jedini mogu građanima izdati prekršajni nalog, dok im asistenciju pruža 150 kontrolora koje je Grad preuzeo, zaposlio i znatno im uvećao zarade, nakon što su im u "Kentkartu" uručeni otkazi. Pored kontrole karata, svakodnevno se vrši i stroga kontrola svih vozila, kako GSP tako i svih privatnih prevoznika koji učestvuju u javnom prevozu.

Mesec dana nakon uspostavljanja novog sistema javnog prevoza obezbeđena je i mogućnost kupovine karata u papirnom obliku, na nekoj od 608 trafika širom grada ili na prodajnim mestima JKP "Naplata prevozne usluge". Nova aplikacija "Beograd plus", pored informacije kada autobus, stiže pruža i mogućnost kupovine karte, ali i prijavu bilo kakvih nepravilnosti u vozilima javnog prevoza. Koliko je vozilo udaljeno od stajališta i za koliko minuta stiže, moguće je proveriti i putem SMS poruke, odnosno slanjem USSD koda.

Potpuna obnova

Vozni park i informativne table Predsednik privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić nedavno je najavio postavljene najmodernijih informativnih tabli na više od 1.000 stajališta gradskog prevoza širom Beograda.

- Do kraja novembra biće postavljene najmodernije informativne table, koje postoje u svega nekoliko evropskih metropola, na kojima će biti informacije o linijama koje dolaze na to stajalište, za koliko vremena stiže koje vozilo i koliko stanica je udaljeno - poručio je Šapić i naglasio da će u narednih nekoliko dana biti raspisana nabavka za 25 novih tramvaja i 280 do 300 autobusa na gas.

foto: Grad Beograd

- To će biti najveća nabavka tramvaja u poslednjih dvadeset do trideset godina, kao i najveća nabavka autobusa sprovedena poslednjih nekoliko decenija. Ideja je da se svake godine raspisuju nove nabavke dok Grad ne dođe do brojke od 100 novih tramvaja. Privatni auto-prevoznici takođe kupuju nova vozila i obnavljaju vozni park u skladu sa ugovorom koji su potpisali sa Gradom - rekao je Šapić te izrazio očekivanje da će u roku od dve do tri godine vozni park biti potpuno oporavljen.