ŠAPIĆ: Sve emisije na kanalima Junajted medije, od vremenske prognoze do humorističkih, imaju isključivo političko delovanje

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić prokomentarisao je propagandu Junajted medije i njenih kanala - Nove S i N1 - koji, kako navodi, imaju isključivo političko delovanje o kakvom god tipu programa da se radi.

"Gledam poslednjih meseci, čitava ta mašinerija iza koje stoji Junajted medija - Nova S i N1 - sa svim svojim emisijama kojih ima i sportskih, nedeljnih popodneva, humorističkih, sve su apsolutno usredsređene na političko delovanje", kaže Šapić i dodaje:

"Imate humorističke emisije koje se isključivo bave političkim delovanjem. Isključivo. I sad se postavlja pitanje šta bi bilo da recimo u Eliti, a uopšte nije tema šta mislim o tom programu, neko njima da agendu koga treba da prozivaju i da oni po ceo dan pričaju o tim stvarima. Ja mislim da bi do Strazbura stigli ovi opozicionari".

Šapić dalje navodi:

"Ali kada čitava jedna medijska mašinerija sve svoje emisije, počevši od vremenske prognoze preko svih humorističkih emisija, koristi isključivo u političke svrhe, onda su to slobodni mediji. Profesionalni mediji".

03:01 Šapić o propagandi Junajted medije i njenih kanala Nove S i N1

Obraćajući im se direktno, Šapić nastavlja:

"Zašto vam ovo govorim? Da vidite ako želite, a znam da ne želite, koliko ste neobjektivni, suštinski licemerni i koliko sve ono što vam smeta kod drugih, ne smeta vam u vašem slučaju. Jer zamislite kada bi sve televizije koje ne podržavaju politiku koju podržava Junajted medija sve svoje kapacitete - humorističke emisije, rijaliti programe - usredsredile na politički obračun i dale jasan zadatak tim ljudima da moraju na neki negativan način u skladu sa svojom emisijom i programom da spominju opoziciju, da je ismevaju"....

Šapić slikovito objašnjava:

"Zamislite kad bi se onima u Eliti dao zadatak da po ceo dan pričaju onako kako znaju i umeju, sve negativno, i da im se da spisak imena za to. Kao što se ovde radi. Ali ovo je sloboda medija, a ovo ovamo bi bila zloupotreba u političke svrhe. Samo da vam pokažem da ukoliko želimo da imamo sutra, prekosutra, nakosutra zdravo društvo, na kraju krajeva i zdravu medijsku scenu, i ukoliko vam smeta sve ono što postoji na drugoj strani, a ja sam to rekao - nije ni život u Srbiji cveće i proleće i nije sve sjajno i bajno kako neki drugi mediji znaju da predstave - onda vi morate suštinski da promenite čitav vaš koncept, koji je jasan politički koncept rušenja vlasti po svaku cenu bez obzira na sve ono što se dešava. To je legitimno, ali nemojte onda da se skrivate iza objektivnosti, profesionalnosti i iza svega onoga iza čega se skrivate", zaključuje Aleksandar Šapić.

Kurir.rs