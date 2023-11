ALEKSANDAR ŠAPIĆ: Do kraja nedelje vaučeri u svim školama i vrtićima i za sve zaposlene u obrazovnom sektoru!

Do kraja nedelje svim školama i vrtićima u prestonici biće podeljeno oko 380.000 novogodišnjih vaučera, a roditelji dece koja ne pohađaju obrazovne ustanove moći će da ih preuzmu u svojim opštinama, izjavio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

On je danas posetio Halu sportova "Ranko Žeravica” gde će od sutra vaučere moći da preuzmu direktori škola i vrtića kao i predstavnici opština.

- Danas završavamo sve pripreme za podelu novogodišnjih vaučera, a identičnu stvar smo radili i prošle godine, dok sam ja isto to organizovao i godinu dana ranije na Novom Beogradu. Ovo je u nizu treća godina zaredom što demantuje tezu na koju su me još na Novom Beogradu 2021. godine optužili kako je to tada urađeno zbog izbora što su uradili i prošle godine. Mislim da sada konačno svi ljudi koji misle zdravim razumom shvataju da ovo nisu nikakvi predizborni potezi već jednostavno jedna od socijalnih mera koje sam sprovodio još dok sam bio na čelu Opštine Novi Beograd i sa kojima sam nastavio u Gradu - rekao je Šapić.

foto: Foto: Grad Beograd

On je dodao da će vaučere dobiti sva deca zaključno sa onima koji su četvrti razred srednje škole kao i svi zaposleni u obrazovnim ustanovama koji rade sa našom decom.

- Roditelji čija deca ne idu u vrtić moći će svoj vaučer da podignu u svojim opštinama. Potrebno će biti da dođu sa zdravstvenom knjižicom deteta i preuzmu vaučer. Novina od ove godine je da smo povećali asortiman robe koju će moći da podignu u više od 100 prodavnica, a uveli smo mogućnost kupovine bebi opreme i igračaka. Želeli smo da spektar proizvoda u vrednosti od šest hiljada bude što veći. Zaista sam zbog toga srećan i verujem da će ovo značajno da pomogne roditeljima u prevazilaženju decembra i januara koji su najteži meseci pored septembra zbog koag smo podelili besplatne udžbenike i uveli besplatne vrtiće. Ovaj vaučer za nekog ko ima troje dece, pa i ako na primer, majka radi u obrazovnom sektoru znači 24 hiljade dinara od Grada Beograda što mislim da nije beznačajno – naveo je on.

Šapić je rekao da je prošle godine iskorišćenost vaučera bila preko 90 odsto, što pokazuje koliko je ova mera značajna, te da je zbog toga izuzetno ponosan.

- Od momenta kada roditelj dođe u posed vaučera može da ide u svaku radnju u kojoj važi, a vaučer ne mora biti potrošen u jednoj radnji. Očekujem da će do kraja ove nedelje sve škole i vrtići dobiti vaučere, dok je većina opština već podigla. Do kraja dana vaučere će preuzeti i ostale opštine - rekao je Aleksandar Šapić.

On je dodao da onog momenta kada vaučere dostavi školi ili vrtiću Grad više nema uvid u dinamiku kojom ih oni prosleđuju deci, odnosno zaposlenima.

- Ipak, prošlogodišnja praksa je pokazala da su svi taj posao obavili veoma brzo, za nekoliko dana. Verujem da će tako biti i ovog puta. Vaučeri će moći da se iskoriste od 28. novembra do 1. marta. Prošle godine je najviše iskorišćeno u decembru, drugi period po učestalosti bio je desetak dana pre isteka roka. Verujem da će ovo ljudima značiti i kao što sam rekao prošle godine, ovo nije ad-hok akcija i sprovodiće se svake godine dokle god ja o tome budem odlučivao. Smatram da ovo dosta znači za kućni budžet Beograđana – rekao je Šapić.

Kako je rekao, kada se ova akcija sprovodila prvi put na teritoriji opštine Novi Beograd obišao je sve škole i ušao u preko 650 razreda kako bi deci rekao da je ovo njihov vaučer.

- Želeo sam da znaju da baš njima, tada opština novi Beograd, a sada Grad Beograd, daje vaučer. Ispostavilo se da su deca jedva čekala, mislim da je i sada tako. Želim da se obraduju nečemu što možda roditelji, u toj meri, ne bi bili u prilici da im priušte - zaključio je Šapić.

Kurir.rs