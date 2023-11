ALEKSANDAR ŠAPIĆ PORUČUJE: Obećane socijalne mere već daju rezultate, a niko u njih nije verovao!

Niz mera socijalne politike uveli smo sa ciljem da olakšamo građanima svakodnevni život, a mnogi u to nisu verovali i govorili su mi da je to jeftina propaganda. Prošlo je evo godinu dana i poverenje građana se vraća, jer su sa istim budžetom, ali sa racionalizacijom i novim prioritetima, donete hrabre odluke, rekao je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

On je za TV Hepi istakao da je određenu socijalnu politiku sprovodio deset punih godina u Novom Beogradu.

- Ne mogu da pređem na nivo grada i da se ponašam drugačije, jer mislim da je socijalna politika izuzetno važna. U Novom Beogradu sam pokušavao da sprovedem stvari koje će obuhvatiti što veći broj ljudi, počev od besplatnih pozorišnih predstava, izleta, besplatnih školica sporta, glume, slikanja, pa sve do besplatnih bazena u toku leta - rekao je Šapić.

On je podsetio da je još prošle godine u decembru najavio da će doneti odluku da svi vrtići postanu besplatni, to jest da roditelji ne treba više da plaćaju ni onih 5.600 dinara, kao i da svakog septembra Beograđani dobiju od svog grada besplatne udžbenike.

foto: Foto: Grad Beograd

- To skoro niko suštinski nije podržao već su rekli da je to nemoguće, da je to jeftina propaganda, dok je dobar deo ljudi rekao da za to nema para. Ima para za sve, samo je pitanje racionalizacije i prioriteta. I evo danas, nakon godinu dana, svi đaci su dobili besplatne udžbenike, uveli smo besplatne vrtiće, čak smo povećali subvenciju za privatne vrtiće na 33.000 dinara od 1. decembra. U toku leta skoro 200.000 građana je koristilo besplatne karte za bazene. Sve socijalne mere su sada besplatne, a nekada su se plaćali i personalni asistenti i gerontodomaćice. Duplo smo smanjili cenu javnog prevoza, za šta su isto rekli da nema šanse i da će se sve raspasti - rekao je Šapić.

Prema njegovim rečima, vraća se poverenje ljudi i oni sve više plaćaju karte jer znaju gde novac ide.

- Raspisali smo nabavku za 20 novih tramvaja, a uskoro ćemo i za 300 novih autobusa. Taj broj vozila javnog prevoza nije kupljen više od 15 godina. Uskoro kreće i besplatan engleski jezik za sve predškolce u svim vrtićima. Prošle godine davali smo i vaučere u vrednosti od 6.000 dinara za 350.000 dece i zaposlenih u predškolskim i školskim ustanovama, a to radimo i ove godine. Sve ove stvari koštaju više desetina miliona, da ne kažem i sto miliona evra. A da li ijedna stvar u Beogradu nedostaje ili postoji li neka služba čiji zaposleni nisu primili plate? Ove godine smo obnovili skoro 300 ulica u centralnom gradskom jezgru, a 500 na teritoriji čitavog grada. I za to su rekli da je nemoguće i pitali odakle pare. Sredstva se nađu kada imate jasan cilj, kada imate prioritete i kada imate jasnu odlučnost da želite neke stvari konkretno da uradite - rekao je Šapić.

On je dodao da je bilo problema i da ih i sada ima jer nije lako izbacivati ljude iz svoje zone komfora.

- Uvoditi red u bilo koju oblast je veoma teško, naročito kada morate da rušite neke uvrežene stvari i navike. Treba imati snage da se istera do kraja, posebno kada je reč o uvođenju reda na obalama reka. Međutim, najveći broj ljudi je shvatio da po starom neće moći - rekao je predsednik Privremenog organa.

On je podsetio da je u ovom poslu trinaest godina i zapitao se, ako ne bude imao snage i odvažnosti da uđe u rušenje nekih dogmi i uvede red, ko će na to biti spreman.

- Odmah se i pokazalo zašto su mnogi uzmicali i nisu bili spremni da sprovedu određene mere. Kampanja koja se vodila protiv mene u nekim medijima je brutalna, ali jedino što ne mogu jeste da ospore ijednu moju odluku. Moj ulazak u sve ovo je pokušaj da nešto ostavim iza sebe i neću da ustuknem. Suviše sam dugo u ovom poslu i nisam u njega ušao ni go ni bos. Kao što sam rekao pre nekoliko meseci, mogu da me smene, ali ne i da me promene jer znam koja su moja uverenja, a i kada ne budem bio gradonačelnik isto ću se šetati po Bežanijskoj kosi kao i do sada, bez obezbeđenja. Mislim da je došlo vreme da se vrate uverenja i u politiku, te da ljudi koji se bave ozbiljnim stvarima stanu iza svojih stavova i onoga što rade i govore, pa možda nekada i po cenu gubitka trenutnih političkih poena - zaključio je Šapić.

Kurir.rs

