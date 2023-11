"Budžet brige o ljudima", odnosno budžet Grada Beograda za 2023. godinu, doneo je građanima brojne usluge koje obezbeđuju kvalitetniji život, a niz mera socijalne politike uvedene su sa ciljem da olakšaju svakodnevni život Beograđana.

Najaktuelnija mera obuhvaćena ovim budžetom je podela 380.000 novogodišnjih vaučera u vrednosti od 6.000 dinara deci i adolescentima do 19 godina kao i zaposlenima u prosveti. Tako će do kraja ove nedelje svim vrtićima i školama u prestonici biti podeljeni vaučeri, a kako su saopštili iz Gradaske uprave, roditelji dece koja ne pohađaju obrazovne ustanove moći će da ih preuzmu u svojim opštinama:

- Potrebno će biti da dođu sa zdravstvenom knjižicom deteta i preuzmu vaučer. Novina od ove godine jeste da je povećan asortiman robe koju će moći da kupe u više od 100 prodavnica, a uvedena je i mogućnost kupovine bebi-opreme i igračaka. Vaučeri će moći da se iskoriste od 28. novembra do 1. marta - navodi se u saopštenju Grada u kome podećaju i da je prošle godine iskorišćenost vaučera bila preko 90 odsto.

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić rekao je na Hepi televiziji da je prošlo godinu dana od donošenja prvih mera i da se poverenje građana vraća, jer su sa istim budžetom, ali sa racionalizacijom i novim prioritetima, donete hrabre odluke.

- To skoro niko suštinski nije podržao, već su rekli da je to nemoguće, da je to jeftina propaganda, dok je dobar deo ljudi rekao da za to nema para. Ima para za sve, samo je pitanje racionalizacije i prioriteta.

Grad Beograd odobrio je dodatna sredstva iz budžeta za povećanje osnovice zarada zaposlenima u preškolskim ustanovama za još deset odsto, što će za povećanjem iz republičke kase, podići njihove plate za oko 30 odsto. - Ako se od januara 2024. poveća republička osnovica za 10 odsto ona će iznositi 5.005 dinara, a beogradska uvećana za još 16 odsto 5.805 dinara pa će plate zaposlenih u predškolskim ustanovama u Beogradu, recimo vaspitača (VII stepen) iznositi 100.550 dinara.

Nakon godinu dana, svi đaci su dobili besplatne udžbenike, uveli smo besplatne vrtiće, čak smo povećali subvenciju za privatne vrtiće na 33.000 dinara od 1. decembra. U toku leta skoro 200.000 građana je koristilo besplatne karte za bazene. Sve socijalne mere su sada besplatne, a nekada su se plaćali i personalni asistenti i gerontodomaćice.

Odbornici Skupštine grada usvojili su Odluku o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite kojom se finansijska sredstva potrebna za korišćenje svih usluga socijalne zaštite od sada u celosti obezbeđuju iz budžeta Града. - Bio je to značajan pomak u kvalitetu socijalne zaštite na teritoriji grada. Grad Beograd je poslednjih godina punu pažnju posvetio socijalnoj zaštiti. Najvažniji princip u koncipiranju budžeta grada je bila i ostala briga o ljudima - rečeno je iz gradske uprave.

Duplo smo smanjili cenu javnog prevoza, za šta su isto rekli da nema šanse i da će se sve raspasti.

Uskoro Besplatan engleski za predškolce U svim beogradskim vrtićima, državnim i privatnim, uskoro će početi besplatni časovi engleskog jezika za predškolce, najavile su sadašnje gradske vlasti.

Vraća se poverenje ljudi i oni sve više plaćaju karte jer znaju gde novac ide. Sredstva se nađu kada imate jasan cilj, kada imate prioritete i kada imate jasnu odlučnost da želite neke stvari konkretno da uradite.

Od 1. septembra svi srednjoškolci i osnovci u Beogradu dobili su besplatne komplete udžbenika, a kako su sadašnje gradske vlasti najavile ova mera biće na snazi i narednih godina. Takođe, po prvi put od ove godine Grad subvencioniše i boravak dece i privatnim i državnim prestoničkim vrtićima. Od 1. decembra Grad će isplaćivati po 33.000 dinara subvencija za svu decu koja idu u privatne predškolske ustanove.

Besplatan prevoz za školarce i penzionere

Noćni prevoz besplatan za sve Beograđane

Novi sistem javnog prevoza je prepolovio cenu karata, a prvi put je javni prevoz za penzionere i srednjoškolce potpuno besplatan.

JKP "Beogradske pijace" u dogovoru sa udruženjem pijačnih prodavaca "Opstanak" i na inicijativu gradonačelnika umanjili su cene svih pijačnih usluga za 15 odsto, u periodu do 12 meseci. - Grad Beograd i JKP "Beogradske pijace" na ovaj način daju mogućnost svim zakupcima, da kontrolišu cene svojih proizvoda na pijacama, što je ujedno i preporuka, kako bi cene namirnica bile još povoljnije i pristupačnije. Kontrolom cena, zakupci će imati bolju konkurentnost na tržištu, dok će kupci biti zadovoljniji prilikom svakodnevne nabavke svežih domaćih proizvoda - saopštio je Grad.

- Do sada je 20.000 srednjoškolaca dobilo svoje kartice, a od 17. maja do 24. novembra i čak 200.000 penzionera. Šalteri za izdavanje kartica u svim opštinama i dalje rade - saopštili su iz Grada.

Besplatan ulazak na bazene je još jedan aspekt politike brige o ljudima. U toku leta skoro 200.000 građana je koristilo besplatne karte za bazene, saopštili su iz gradske uprave. Besplatan ulaz bio je na devet gradskih bazena, uključujući i one u Mladenovcu, Lazarevcu i Obrenovcu.

Cena povlašćenih karata za socijalne kategorije, koja se ranije kretala u rasponu od 1.090 do 1.730 dinara, sada je ista za sve i iznosi 1.000 dinara. Mesečna karta, koja je u prethodnom sistemu koštala, u zavisnosti od zone, od 2.990 do cak 4.990 dinara, sada iznosi za zonu A i B 2.200, a za obe zone 3.300 dinara.

Grad Beograd obezbedio je ukupno 11.500 prečišćivača za sve prostorije u kojima borave deca, u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. U svim vrtićima i osnovnim školama do kraja godine biće postavljeni prečišćvači vazduha, koji će značajno pomoći deci, naročito u mesecima kada su virusi aktivniji. Iz gradske uprave rekli su da će ih Grad servisirati i voditi računa o njima.

Umanjene su i cene dnevnih karata, uvedena je nedeljna karta, koja u prethodnom sistemu nije ni postojala, dok je cena karte koju su Beograđani najviše kupovali, za 90 minuta vožnje, umanjena je sa 89 na 50 dinara. Besplatan noćni prevoz za sve.

Novi reporogram i umanjenje cena za Infostan

Grad Beograd i JKP "Infostan tehnologije" od 1. novembra 2023. do 30. aprila 2024. sprovode akciju reprograma duga po najpovoljnijim uslovima za korisnike komunalnih usluga.

- Svim građanima pružena je mogućnost da izmire dugovanja dospela do 31. avgusta 2023. na više mesečnih rata, uz otpis kamate i umanjenje glavnog duga i do 20 odsto. Reprogramiranjem dugovanja zaustavlja se obračun kamate i obustavlja postupak izvršenja, pri čemu su obezbedeni posebni uslovi i pogodnosti za sve kategorije korisnika. Jednokratnim plaćanjem otpisuje se 15 odsto glavnog duga, za plaćanje na tri rate otpisuje se 12 odsto, izmirenjem duga na šest rata otpisuje se 10 odsto, dok se za plaćanje na 12 rata otpisuje pet odsto glavnog duga.

Gradske vlasti saopštile su da se usluga lični pratilac deteta trenutno pruža za 870 korisnika. Ukupno 348 dece je uključeno u uslugu od septembra 2022. godine. U proseku na mesečnom nivou pristigne 18 novih zahteva. Iz budžeta za prethodnu godinu izdvojeno je 200 miliona dinara kako bismo ukonili listu čekanja za ličnog pratioca.

Za dug do 30.000 dinara omogućeno je plaćanje na 12 mesečnih rata, dug od 30.000 do 50.000 se reprogramira na 24 rate, dug od 50.000 do 200.000 dinara se reprogramira na 48 rata, dok je za dug veći od 200.000 dinara omogućeno plaćanje na 60 rata. Za kategoriju penzionera takođe je obezbeđeno plaćanje duga na maskimalno 60 mesečnih rata, uz otpis kamate i umanjenje 20 odsto glavnog duga. Broj rata je regulisan u zavisnosti od visine ukupnog duga, kao i kod korisnika socijalnih davanja.

