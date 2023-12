ŠAPIĆ U POSETI OPŠTINI SOKOLAC: Uvek ću pomagati našu braću iz Republike Srpske!

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić potpisao je danas sa načelnikom Opštine Sokolac Milovanom Bjelicom Sporazum o donaciji 30 miliona dinara za izgradnju Gradske kuće u ovoj opštini. Tako je ispunjeno obećanje koje je Šapić dao prošle godine tokom svoje prve zvanične posete Republici Srpskoj. U delegaciji, koja je došla u Beograd, je i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Šapić je nakon sastanka i potpisivanja Sporazuma istakao da su ljudi iz Republike Srpske uvek dobrodošli u Beograd i naglasio da je tema svakog razgovora sa njima međusobna podrška i razumevanje.

- Srpski narod kroz svoju istoriju prolazio je teške periode i kad god nije bio jedinstven i kad je dozvoljavao da se u njega ubaci seme razdora, imali smo ozbiljne probleme, plaćali glavama, gubili teritorije i ostajali bez svega onoga što nam je najvažnije. Sada smo, kao i uvek, razgovarali o tome kako Beograd može da pomogne, ne samo Sokocu, nego i drugim opštinama u Republici Srpskoj. Podsećam da smo ranije već dogovorili bratimljenje beogradskih opština sa što većim brojem opština u RS. Cilj je da se i na tom nivou napravi što bolja saradnja i pomogne našim ljudima, ali i da se neguju bliski odnosi u svim segmentima - rekao je Šapić.

foto: Foto: Grad Beograd

Grad Beograd i Republika Srbija nastavljaju da pomažu lokalne samouprave i žitelje sa druge strane Drine.

- Prva poseta, kada sam postao gradonačelnik, bila je opštini Sokolac, kada sam odao poštu na srpskom groblju „Mali Zejtinlik” gde je sahranjeno više od 1.000 srpskih boraca stradalih na sarajevskom ratištu. Tada mi je predstavljen projekat Gradske kuće Sokolac. Vlada Republike Srbije se obavezala da će pomoći izgradnju ovog objekta, a u ime Grada Beograda dao sam reč da će i Grad pomoći sa 30 miliona dinara. Danas ispunjavamo to obećanje i želim im da Gradska kuća izgleda kako dolikuje jednoj srpskoj opštini - istakao je Šapić.

Šapić je poručio našem narodu u Republici Srpskoj da će Beograd i Srbija uvek voditi računa o njima, kao što vodi računa o čitavom srpskom narodu, bez obzira u koliko država živimo.

foto: Foto: Grad Beograd

On je na kraju zahvalio i predsedniku Dodiku što je našao vreme da poseti Stari dvor, prvi put otkad je Šapić na čelu Grada Beograda. Naglasio je da je Dodik uvek rado viđen gost. Milorad Dodik je istakao da podržava Aleksandra Šapića što se, nakon uspešne sportske karijere, opredelio za političku i pokazao velike rezultate.

- Došao sam ovde da podržim njega i ono što je on činio za Beograd, a to je vidljivo pogotovo nama koji često dolazimo ovde jer caki put vidimo neku novu promenu. Podržavam Šapića i njegov tim nastavi svoj posao koji je do sada odlično obavljao. Veoma je važan odnos prema sprskom narodu u Republici Srpskoj, a gospodin Šapić je do sada zaista pokazao veliku brigu o našem narodu van Srbije. Zato naglašavam da je Beograd prestonica svih Srba, a Banja Luka glavni grad Republike Srpske. Svih ovih godina moja uspešna saradnja sa predsednikom Vučićem i Aleksandrom Šapićem zasnivala se na brizi i pomoći građanima Republike Srpske pre svega kao svojoj braći - rekao je Dodik.

On je izrazio posebnu zahvalnost za pomoć na izgradnji gradske kuće koju će graditi Srbija, Beograd, Republika Srpska i opština Sokolac.

- Sokolac je jedno od važnih mesta u Republici Srpskoj jer se tamo nalazi groblje gde su sahranjeni borci koji su poginuli na sarajevskom ratištu i zato hvala gospodinu Šapiću za osećaj da bude deo ovog projekta. Srbija i Republika Srpska grade infrastrukturne projekte koji nas povezuju, a to ne bi moglo da se postigne bez jake saradnje - zaključio je Dodik.

foto: Foto: Grad Beograd

Milovan Bjelica je istakao da je danas izizetno značajan događaj za Republiku Srpsku, Istočno Sarajevo, Sokolac i legendarnu Romaniju.

- Opština Sokolac je zahvalna Srbiji, Gradu Beogradu, gradonačelniku Aleksandru Šapiću i njegovim saradnicima na pomoći koju je do sada imala i koji će imati u narednom periodu. Ta zahvalnost i ljubav se ne može iskazati rečima prema Beogradu i Srbiji. Gradonačelnik Šapić i njegovi saradnici dokazali svojim radom i od Beograda napravili istinsku prestonicu svih Srba. Ovaj projekat je veoma značajan za kulturu sećanja svega što se dešavalo na našim prostorima - istakao je Bjelica.

On je podsetio da je Aleksandar Šapić, stupajući na dužnost gradonačelnika Beograda jednu od prvih poseta učinio opštini Sokolac.

- Tada je Aleksandar Šapić posetio Srpsko-vojničko groblje na kome je sahranjeno oko od 1.000 poginulih boraca, prosečne starosti oko 30 godina i razgovarao je sa porodicama od kojih su neki izgubili i po tri člana za odbranu Republike Srpske. Posle njegove posete srpskom vojničkom groblju krenule su posete svih strana, a posebno iz Srbije. Posebno zahvaljujem jer ste otvorili sve puteve prema srpskom vojničkom groblju, prema manastiru Sokolac na Romaniji gde je upisano 4.266 imena boraca koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske. Sokolac gaji i sledi politiku koju su dogovorili predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik kada je u pitanju sve ono što se u prošlosti dešavalo. Da ne bi danas ova podrška bila jednosmerna, samo prema opštini Sokolac, mi smo uspostavili projekat na ravnoj Romaniji izgradnje rizort odmarališta „Sokolov grad” i mi ćemo jednu lokaciju ustupiti Gradu Beogradu da uradi vilu ili odmaralište - rekao je Bjelica, zahvalivši se Aleksandru Šapiću na prijemu i dosadašnjoj pomoći.

