NA TRI KONKURSA VIŠE OD 400 ZAHTEVA: Loznica nastavlja podršku poljoprivrednicima

Završena su sva tri ovogodišnja konkursa za podsticaje poljoprivrednim proizvođačima, koje je raspisao Grad Loznica, a stiglo je nešto više od 400 zahteva.

Kao i prethodnih godina vlasnici registrovanih poljoprivrednih gazdinstava mogli su konkurisati za investicije u fizičku imovinu, nabavku priključnih poljoprivrednih mašina, sadnica voća, staklenika, plastenika, protivgradnih i mreža za senčenje, sistema za navodnjavanje, opreme u pčelarstvu, za reproduktivni materijal – veštačko osemenjavanje, i za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja.

Prema informacijama Odeljenja za privredu najveće interesovanje je kao i prethodnih godina bilo za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Za taj konkurs su najpre bila izdvojena 23 miliona dinara da bi rebalansom budžeta iznos bio povećan na 28, od kojih je isplaćeno nepunih 27 za 312 realizovanih zahteva.

foto: T. Ilić

Od predviđenih 1,2 miliona za osiguranje je potrošeno nešto manje od 730.000 dinara na 23 zahteva dok je za veštačko osemenjavanje podneto 75 zahteva čija je obrada u toku i očekuje se da ‘’ode’’ svih planiranih milion i po dinara.

Na konkurse koji su trajali do početka decembra, ili utroška predviđenog novca, mogli su se javiti oni koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu u tekućoj godini, a podsticaji im se daju u iznosu od 50 odsto od vrednosti realizovane i u potpunosti isplaćene investicije, odnosno 60 odsto kada je podnosilac zahteva mlađi od 40 godina, ili je žena.

Za kupljene nove mašine, poljoprivrednu mehanizaciju maksimalno se dobija do 200.000 dinara, a do 150.000 za novu opremu, višegodišnje zasade i kvalitetna priplodna grla. Na području Loznice poljoprivredom se bavi nešto više od 4.600 aktivno registrovanih domaćinstava, a još jednom broju ljudi to je dodatna grana privređivanja. Grad poljoprivredu podržava i kroz nabavku protivgradskih raketa, unapređivanje kvaliteta zemljišta kalcifikacijom, kao i redovnim merama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije gazdinstava.

Prošle godine je na ova tri konkursa stiglo blizu 400 zahteva, a bilo je odvojeno nešto manje od 26 miliona dinara.

Kurir.rs/T.Ilić