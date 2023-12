MANIFESTACIJA „ČAČANSKA RODNA“ Važno je strateško planiranje razvoja kulture

Jedan od ciljeva tokom priprema za godinu obeležavanja titule nacionalne prestonice kulture bio je razvoj umetničkih i kulturnih programa, što u najširem smislu znači aktivnije uključivanje donosilaca odluka u podršku lokalnoj sceni, kaže za Kurir Miloš Papić, član Gradskog veća Čačka za obrazovanje, nauku i kulturu.

- Taj proces je podrazumevao medijaciju, koja iziskuje stalnu komunikaciju sa akterima u kulturi i umetnosti, njihovo povezivanje i usaglašavanje sa programskim konceptom projekta „Čačanska rodna“. Prva promena koju je osetila lokalna scena je finansijske prirode, s obzirom na to da su za pripremu i realizaciju projekta Ministarstvo kulture i Grad Čačak izdvojili znatna dodatna sredstva. Radi se o iznosu od preko 550.000.000 dinara, pri čemu je Ministarstvo učestvovalo sa oko 300.000.000, a Grad Čačak sa oko 250 miliona dinara.

Kako ocenjujete značaj manifestacije „Čačanska rodna“ za lokalnu kulturnu scenu?

- Veliki benefit za našu scenu je još šira i značajnija nacionalna i regionalna prepoznatljivost. Tokom godine titule Čačak i lokalna scena su bili u žiži ne samo lokalne nego i nacionalne, a jednim delom i regionalne javnosti. Grad Čačak se nesumnjivo pozicionirao na nacionalnoj i regionalnoj kulturnoj mapi kao grad književnosti, grad murala, grad frule, grad Nadežde Petrović, grad Sonje Savić, grad košarke... Jedna od zaostavština titule je to što postajemo privlačniji i inostranim značajnim imenima u sferi savremenog stvaralaštva. Nikada do sada nismo imali toliki broj posetilaca na umetničkim i kulturnim programima u Čačku. Punili smo trgove i druge javne prostore - od visoke umetnosti, preko popularne umetnosti, do narodnog umetničkog izraza. Imali smo veliki broj programa realizovanih od strane lokalnih stvaralaca, ali smo isto tako ugostili i značajne nacionalne i regionalne ustanove, organizacije i umetnike, pa su naši sugrađani imali priliku da ih vide.

Koji su glavni benefiti ove manifestacije za vaš grad i kako se ona uklapa u širu strategiju razvoja kulture?

- Čačak je sada među prvim gradovima u Srbiji koji je izradio Strategiju kulturnog razvoja grada. Strateški dokument koji se odnosi na petogodišnji period (2023- 2027) izrađen je uz podršku i ogromnu pomoć Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Srbije (ZAPROKUL). Sve što je rađeno tokom pripreme za obeležavanje godine titule bilo je usklađeno sa Strategijom razvoja kulture. Tokom godine titule uložene su znatne investicije u kulturnu infrastrukturu, ali i infrastrukturu uopšte. Čačak će imati prvi muzej košarke ovakvog tipa u Evropi, u zgradi stare Sokolane. Otvaramo i etnografski muzej u obnovljenoj Hadžića kući.

Da li se ova manifestacija pozitivno odrazila na turizam i ekonomiju grada?

- Do sada su realizovana 84 projekta i 206 događaja, kojima je prisustvovalo 218.000 posetilaca. Za znatan broj programa ugostiteljski kapaciteti su bili do kraja iscrpljeni - tražio se krevet više. Poseta turista iz zemlje i regiona svakako je uticala na primarnu potrošnju unutar grada Čačka kao destinacije i odrazila se na turistički promet. Ovakav projekat je doprineo brendiranju i pozitivnom imidžu Čačka kao turističke destinacije, ali i povećanju interesovanja za ulaganje u njegovu privredu. To je prirodno, to je domino-efekat.

Medijski sadržaj je objavljen u sklopu projekta koji se sufinansira sredstvima iz budžeta Grada Čačka. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.