JOJ MARKO, MARKO... Iste bukete poslao devojci i onoj drugoj pa nastao haos?! Pomešao adrese a ovako se izvukao (FOTO)

Internetom ponovo kruži snimak u kome dekoraterka ovih sve popularnijih buketa opisuje situaciju koja se nedavno dogodila. Muškarac po imenu Marko je hteo da ispadne šmeker i obraduje i devojku i ljubavnicu identičnim personalizovanim buketima, ali s različitim posvetama.

Dekoraterka neobičnih buketa s plišanim medvedićima otkrila je u kakvoj se frci našla kada je jedan muškarac pomešao adrese devojke i ljubavnice, pa se priča završila neslavno.

Na jednom buketu je pisalo "Sanja, volim te", a na drugom "Volim te zauvek, Ana". Da stvar bude zanimljivija, na oba se potpisao kao Marko, a onda je nastao haos. Dekoraterka je u snimku objasnila da je muškarac pomešao njihove adrese. Sanja je dobila buket sa posvetom koja je namenjena Ani, dok je Ana dobila Sanjin buket.

S obzirom na to da nije mogao da objasni šta se dogodilo, Marko je kontaktirao dekoraterku i zamolio je za uslugu. Tražio je da kaže da su oni napravili grešku i da su poslali dve totalno pogrešne porudžbine, kao i da se "sasvim slučajno oba momka zovu isto".

Snimak je objavljen uz pitanje: "Šta biste vi uradili?", a onda su se nizali komentari. "Istina, samo istina do kraja", "Pomogla bih dečku, mušterija je uvek u pravu", "Pa sad su obe saznale istinu", "Naplatite mu to što hoće da lažete. Ja to ne bih radila, jer svako ima ćerku, majku, sestru, drugaricu", "Zvala bih devojke da kažem da je greška", samo su neki od komentara.

