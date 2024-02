JORDAN IZ KRČMARA PROSLAVIO 104. ROĐENDAN: S gostima nazdravljao uz čašu piva i reči "živela Srbija"

Najstariji stanovnik opštine Mionica Jordan Jevtović proslavio je 104. rođendan, a tim povodom posetio ga je predsednik opštine Mionica Boban Janković.

- Hvala predsedniku opštine što me je i ove godine posetio. Očekivao sam ga i znao sam da će doći. Danas se mnogo bolje živi, pre smo išli pocepani, spavali pored furune. Pre si morao da budeš gladan, sada nije tako. A od kralja Aleksandra do ovog našeg, Vučić Aleksandra nije se bolje živelo - kaže deda Joca i za ovaj rođendan, koji je sa gostima nazdravljao uz reči "živela Srbija" i čašu piva, koje je počeo da pije, kako on kaže sad na Božić.

foto: Opština Mionica

Jordan Jevtović živi u Krčmaru. Više od veka proveo je u rodnom mestu gde je radio u lokalnoj prodavnici. Danas je penzioner.

- I ove godine smo sa našim najvoljenijim deda Jocom da na pravi način proslavimo njegov rođendan. Ne treba živeti na Alpima da bi se živelo dugo i kvalitetno nego u našem Krčmaru gde je naš deda Jordan napunio 104. godine. Nikada neću zaboraviti kako nam je rekao da su se pre nosile pocepane pantalone, a sada za Svetog Nikolu jedemo lubenicu. On je naš ponos i daje nam inspiraciju i snagu- rekao je Janković.

foto: Opština Mionica

Jordan Jevtović rođen je 12. februara 1920. godine još dok se Srbija oporavljala od Prvog svetskog rata. Živi sa ćerkom i zetom koji brinu o njemu, unuci i praunuci mu redovno dolaze.

Omiljeni je stanovnik sela Krčmar i pripada mu mesto najstarijeg stanovnika opštine Mionica.

Recept za dug život

Volja za životom dedu Jordana nije napustila, a iako mnogi sanjaju o životnom veku koji je on doživeo, kaže da je recept vrlo jednostavan, a to je zaboraviti na nerviranje!

- Ja sam odavno doneo odluku da se ne nerviram! Život sam prihvatio onakav kakav je. Nerviranje samo donosi probleme, jer nervozan čovek ne može da donese promišljene odluke, a loše i utiče na zdravlje. Odavno ne postoji ni jedna stvar koja može da me iznervira - ispričao je ranije za portal Patak online ovaj vremešni Krčmarac.

Kurir.rs/Slađana Stevanović