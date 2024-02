VREDNU I POŠTENU BRAĆU SA PEŠTERA ODLIKOVAO PREDSEDNIK VUČIĆ: Kurtagići počeli sa 100 ovaca, a sada imaju više od 1.000 grla

Da se vredan i pošten rad uvek isplate na svom ličnom primeru pokazali su stočari sa Pešteri. Braća Kurtagić nisu napustili svoje porodično ognjište nego su se uhvatili sa surovim uslovima i postali vlasnici najvećeg stada ovaca na Balkanu.

Seladinu Kurtagiću povodom Dana džavnosti orden je uručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić za izuzetne zasluge i postignute rezultate u oblasti stočarstva.

- Ova nagrada nam puno znači, još kada vam uruči predsednik države to priznanje nema cenu. Kao najbolji stočari u državi dobili smo priznanje, koje je nam je uručeno. Ovo je prvi put u istoriji da se odlikuje neko iz Sjenice, i to da ga odlikuje presednik lično. Nismo samo mi srećni već svi u našem kraju. Veliku zahvalnost ne dugujemo samo Vladi Srbije i predsedniku nego i Ministarstvu poljoprivrede, rekao je za RINU Seladin.

Vredni stočari nisu se pokajali u nameri da naprave veliku farmu i svoju čeljad na taj način prehrane. Njihovo stado prvobitno je brojalo oko 150 ovaca, a širilo se iz godine i godinu i dostiglo neverovatnu brojku od preko 1.000 grla. Pešter je nepristupačan teren, pa su se mnogo mučili ali na kraju su, uz veliki trud i prvenstveno slogu u tome uspeli.

- Sagradili smo veliki tor gde može stati trećina grla, i radimo na tome da još proširimo. Voda nam je bila veliki problem, ali uspeli smo da je dovedemo do našeg domaćinstava. Gradimo senjak u kom ćemo hranu držati preko zime i tako olakšati posao. Prilazni put do kuće nam je veoma loš, i to nam je sledeći cilj. Nastojaćemo da izgradimo novi i bolji, a nadamo se da će i lokalna samouprava imati sluha za naše potrebe", rekao je Saladin.

Njihovi verni prijatelji i čuvari stada na nepreglednim ravnicama su i pastirski psi kangali. Da njih nema, ne bi mogli da sačuvaju svoje ovce na surovom Pešteru.

Proizvodi koji se dobijaju od ovih sjeničkih ovaca nemaju granicu. Porodaja ide "kao alva", a najviše se traže čist sir, mleko i kajmak. To su najjači aduti ovih stočara koji vredno rade na tromeđi tri države. Za ove proizvode zadužene su njihove supruge, koje takođe ne beže od teških poslova na imanju.

