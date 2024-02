KO NEMA OVAKVU SLIKU KAO DA I NIJE BIO NA MORU Slavica razgalila prizorom iz detinjstva! Ni ol inkluziva, ni zvezdica a svi srećni

"Ko se nije slikao sa magaretom, kao da nije bio na moru", napisala je jedna Slavica u jednoj od jugonostalgičarskih grupa na Fejsbuku i izazvala lavinu komentara na temu kako se letovalo nekad a kako danas.

Brojni ljudi su joj pisali ispod slike na koju su se mnogi nasmejali, a bogami je mnoge i rasplakala podsetivši ih na detinjstvo.

Mnogim roditeljima u to vreme bilo je to prvo more u nekom od radničkih odmarališta na tada jugoslovenskom Jadranu.

- Baš tako, svi imamo sliku sa magaretom...

- Imao sam i ja sličnu fotografiju kao dete...

- To je bio hit. Živa istina...

- U Čanju, nekih osamdesetih, atrakcija bio magare Miroslav. Naš sin se razboleo. Sestre bliznakinje idu sa suprugim na plažu a sin i ponosna mama se slikaju sa Miroslavom...

