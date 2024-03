BILO JE GROZNO, NISAM SE OSEĆALA BEZBEDNO Srpkinja pitala kako se živi u Londonu, odgovori je zabrinuli: AKO NEMAŠ PARA NE DOLAZI

"Kako izgleda živeti u Londonu?", Pitanje je koje se pojavilo na društvenim mrežama a koje je na jednom mestu skupilo veliki broj Srba koji su, nakon dugog ili kraćeg boravka u Engleskoj prestonici dali svoj sud o tamošnjem životu.

Samo pitanje na Reditu pokrenula je neimenovana Srpkinja čiji je verenik, kako je objasnila dobio ponudu da radi u Londonu. Pošto uveliko razmišljaju da se presele, a priznaje, imaju dozu straha od novog, interesovale su je informacije onih ljudi koji su iskusili engleski život.

"Verenik je dobio ponudu da radi u Londonu. Razmišljamo da se preselimo, ali nas je malo strah, jer bi to bila jako velika promena. Volela bih da čujem neki savet i kako uopšte izgleda živeti tamo. Hvala", napisala je ona.

foto: Printscreen/Reddit

Većina se složila oko jednog problema u gradu

Iskustva su naravno bila raznolika, ipak većina se složila da je ono što fali Londonu - definitivno veći stepen bezbednosti.

"Samo nemoj izlaziti nigde posle 12 ili ići u krajeve gde imaš ulične bande ('roadmen-e') sa noževima i dobar si. Ali pazi, bukvalno ceo grad je takav", "Meni je bilo grozno kad sam bila tamo. Svakog trenutka mi je bilo neugodno i nisam se osećala bezbedno. Druga stvar, imala sam osećaj da sam negde na bliskom zapadu a ne u Evropi. Moraš svakog trenutka da obraćaš pažnju da ti se nešto ne desi. I definitivno nemoj da zalutaš u one njihove 'ne ići' zone koje kontrolišu migranti (ne-Evropljani), može svašta da ti se desi a većinom ni policija ne sme da ide u te delove", pisali su joj oni.

"Pre nego što odete, razmislite o finansijama"

Za njima, javila se jedna devojka koja živi u Londonu a koja je priznala da se, iz njene perspektive radi o skupom gradu, te da najpre sa verenikom treba da sagleda finansije.

"Prvo i osnovno koliku mu platu nude i da li bi i ti nešto radila? London je skup grad. Što se tiče bezbednosti, kao žensko definitivno mnogo više pazim nego u Beogradu i trebalo mi je vremena da se naviknem, ali nije baš ni divljina puna zlih migranata kao što neki opisuju. Ono što je meni u Londonu problem je što je grad jako 'uspavan' za svoju veličinu, sve se rano zatvara i nema onaj večernji vajb, da sedneš na kafu posle posla ili neki ne-alkohol, koktel uveče... Tamo je sve pab ili ništa...Ovako ostalo, London je super, ima svega i svačega da se vidi i iskusi ali meni lično nije za duži period da se živi. Zavisi od vas, koliko imate godina, koliko dugo bi ostali, planirate li decu, kakva su vam interesovanja itd", napisala je ona.

"London je sjajan za život ako..."

"Ipak, da nije sve tako crno, i da se i u Londonu, naravno, lepo živi, priznali su neki od komentatora koji se nikako nisu složili da je Engleska loša. Kako su objasnili, to je odlična zemlja - ukoliko se ima novca.

"Neki komentari ovde odaju utisak da ljudi nikada nisu videli London. Tu sam već šest godina, London je ili sjajan ili užas, zavisi prvenstveno od toga koliko imaš novca. Ako si finansijski solidan, najbolje mesto za život nadaleko. Ako nisi, i živiš od minimalca u predgrađu Londona, onda ti je bolje negde drugde", "London je ogroman grad a ima preko sedam miliona ljudi koji tu stalno žive, plus verovatno milion turista i privremenih a ta brojka godinama se povećava. To je mnogo više od Srbije. Za veličinu tog grada i status metropole jako je bezbedan. Da li postoje lošiji delovi grada u kojima je visa stopa kriminaliteta? Naravno. Kao i svaki veliki grad. Ali nemaš ništa slično kao u Americi. To da ćeš slučajno da zalutaš u pogrešnu ulicu i da će to da ti ugrozi život je toliko glupo i nerealno", glasio je još jedan komentar.

(Kurir.rs/Blic)