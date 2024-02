POSLE 22 GODINE ŽIVOTA U KANADI REKAO SAM DOSTA I VRATIO SE U SRBIJU: Standard je pao, zdravstveni sistem užas, razočarao sam se

Nakon 22 godine života u Kanadi, jedan muškarac rešio je da kaže "dosta" životu preko bare i vrati se u Srbiju.

Korisnicima mreže Redit, koje zanima kako je preko granice, odgovarao je na različita pitanja, pisao je o svemu i objasnio kako se sada živi u Kanadi. Bilo je i onih koji mu ne veruju da je i tamo sada kriza, da je standar pao, a on im je strpljivo sve pismeno objasnio i naveo razloge za svoj povratak. Napisao je i kojim se poslovima bavio, kao i kolike je troškove imao.

Na mreži Redit je primetio i da ima dosta tema o odlasku iz Srbije, pa se zapitao zbog čega se ne javljaju ljudi koji su se vratili jer to nije sramota.

"Preselio sam se nazad iz Kanade u Srbiju pitajte šta želite.

Kao što naslov kaže. Vratio sam se nazad. Pretežno što sam se razočarao kvalitetom života preko bare. Godine prolaze, a svi jure neke kredite i nemaju posle ni pet minuta slobodog za kafu. Posle 22 god rekao sam dosta i preselio se nazad. Vidim da ima dosta tema "napuštam Srbiju", ali nema dovoljno ovih. Ne znam je l' zato što se ljudi stide ili je nešto drugo u pitanju. U svakom slučaju pitajte", napisao je on u svojoj objavi, a ljudi su redom počeli sve da komentarišu.

foto: Printscreen/Reddit

O poslu

Otkrio je čime se bavi u Srbiji, a pisao je i šta je sve radio u Kanadi.

"Trenuno imam neki remote posao. Manje je plaćen ovde, ali na kraju dana kada ja saberem moje troškove itd itd, meni ostane više para u džepu ovde nego tamo.

Plan B je da iznamljujem neku nekretninu, stan na dan ako zaškripi. Znam engleski, valjda ću se snaći.

Radio sam kao telohranitelj tamo, kao vozač, u bolnici, bio dostavljač brze hrane i dosta drugih poslova. Ne stidim se da zavrnem rukave. Vidim da ima dosta reklama 60.000 zarada za neki običan posao. Radio bih pre tu nego da se vratim.

Moje mišljenje je ako imaš nekretninu otplaćenu, ti si na belom konju. Ostalo ti samo treba za namirnice. U velikim gradovima kao što su BG, Novi Sad, KG stvarno ti ne treba auto.

Ja vrata nisam tamo zalupio, mogu uvek da se vratim, ali stvarno nema života. Tamo je isto sada kriza. Svi poslovi po tržnim centrima, trgovinama, trafikama su popunjeni. Ljudi se jedva snalaze. Jedino šta narod spasava je EI. Employement Insurance. Znači kada izgubis posao imaš 9 meseci dodatnu platu od države koja iznosi 60% tvoje zarade maksimalno do 1.800 mesečno. Ali i to će se istrošiti.

Ova godina bi bila zanimljiva za Kanadu. 60% ljudi imaju obnavljanje kredita ove godine jer im istiće za imovinu. U proseku prosečna porodica koja je zaključala kredit od 1.4% sada je najeftiniji 6%. Što znači da 1.800$ više mesečno će ih koštati kredit. Tako neka im sa srećom", napisao je on.

foto: Shutterstock

"Nije sve u parama, ima nešto u zlatu i dijamantima"

"Svaki dan je isti. Nema nista spontano. Jedno što me usreći to što kupim nešto na VISI kartici sa parama koje nemam, stvari koji mi ne trebaju. Ali i to prođe posle 5 dana i dođemo na isto", napisao je on.

Da li je standard pao?

"Jel tačno da je standard opao, da su cene nekretnina otišle u nebo, da zdravstveni sistem nije više onakav po čemu je Kanada bila poznata", bilo je jedno od pitanja, na šta je ovaj povratnik u Srbiju odmah odgovorio.

"Jeste. Od kada je Mr Trudo otisao u Indiju 2014. godine da uradi promociju o Kanadi, onda je masa njih došla. Nemam ništa protiv njih, ali promenili su ono što Kanadu predstavlja. Dosta njih je napravilo da nema dovoljno kuća na prodaju, tako da su sve cene otišle gore.

Da, zdrastveni sistem je užas. Borio sam se sa rakom duže vreme. Kada je došla korona, da vidim specijalistu treba 6-8 meseci, da mi zakaže terapiju treba još toliko. I sada ako mi se nešto desi, bilo bi "Covid related". Znači bolnica dobija od države više $$ ako je neko od covida preminuo.

Do 2010. godine je bilo okej. Mogao si da zaradiš. A posle 2015-2019 depresija zešća. 2021. zaključavanje naroda i nema putovanja zbog virusa", objasnio je on.

Da li se isplati otići tamo zbog za nas koji nemamo života?, ovo je bilo još jedno od pitanja.

"Sve zavisi koja ti je definicija "života". Mogu da kažem samo da bi bio čist rob bankara tamo. Kuću najverovatnije nikad nećeš moći da kupiš, i kada je kupiš moras da plaćaš porez na imovinu mesečno do kraja života i ta zemlja NIKADA nije tvoja.

foto: Shutterstock

Moji troskovi su bili sledeći....

Kirija/kredit za stan 2.000-2.500 dolara mesečno za prodicu van Toronta.

Porez na imovinu ti je oko 500 mesečno

Hrana 500-800 ako spremaš kući ručak

Mesečno osiguranje za kola (barem meni) 180 mesečno za japansko vozilo do 150 konja

Vrtić za dete je 900-1.400 mesecno

Porez na zaradu sve zavisi pod koju kategoriju spadaš. Do 12.000 ništa ne plaćaš. 12-35 malo, 35-65 druga itd itd...ali meni je bilo 40% zarade

Internet 40-80

Struja, voda, grejanje 250

Među komentarima se javio i jedan korisnik Redita koji je u Kanadi već tri godine, ali se nada da će se vratiti u Srbiju.

"Ja sam u Kanadi vec 3 godine, u januaru sam po prvi put posetio Srbiju od 2021. godine kad sam otišao. Do tada nisam imao preteranu želju da se vratim. Ali nakon mesec dana na Balkanu svaki dan sada razmišljam o povratku. Ovde je život bas dosadan, siv, hladan. U Srbiji mi je toliko realno bilo što mi se ne smeškaju lažno svi, ovde me sada to jako iritira. Kvalitet života na Balkanu je bolji. Pogotovo sada kad je ekonomija sve pokvarila, bolje mi da se jednako mučim u Srbiji nego u Kanadi. Sretno ti u novoj avanturi! I nadam se da ću ti se pridružiti uskoro, čim pokupim Kanadski pasoš", napisao je on.

Takođe, među komentarima je bilo i onih koji nisu zadovoljni životom u Srbiji, kritikuju sve, a povratniku govore da je pogrešio. Međutim, kako je "preko bare", tačno znaju oni koji su krenuli tim putem, znaju koliko je teško, koliko mora da se radi i bori.

Jedan od komentara bio je i od čoveka koji se vratio iz Australije i koji kako kaže, nikad nije požalio.

"Brate, vratio sam se iz Australije pre 21 godinu. Nikada nisam požalio.Tamo ne idem ni na odmor. Sednem u avion i svake godine idem u novu zemlju na letovanje, a Australiju i njihov metod robije ne želim da vidim. Ako hoćeš ovde da radiš kao tamo, ovde imaš više. Bitno je imati skill i ovde je super", napisao je on.