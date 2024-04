"ONA IMA SVOJU PLATU, SVOJA PRAVA, SVOJ ŽIVOT" Srpski gastarbajter potanko opisao kako Norvežani biraju supružnike i koga "žene"

Među starijim generacijama, starijim ljudima, mnogo je brakova između žitelja skandinavskih zemalja kao i unutar same Norveške, ali dolaskom stranaca poslednjih 25-30 godina vrlo je logično da dođe do mešanja ljudi i mešovitih brakova i u ovoj zemlji, kaže naš čovek, srpski gastarbajter koji dugo živi i radi u Norveškoj a koji često pravi snimke o životu, običajima i navikama u toj nama donekle dalekoj, hladnoj i nepoznatoj destinaciji na severu Evrope.

- Norvežanke retko kad, što ja mogu da vidim a i pričam s ljudima odavde, biraju mlađe muškarce i strance koji fizički vrlo dobro izgledaju... Ne udaju se tek tako i da lako ljubav traže među strancima samo radi ljubavi... Barijera postoji od starta, različite navike i različite kulture a samim tim logično dolazi i do nerazumevanja... Ali i pored toga do takvih brakova dolazi... - veli Dragan koji je često pred kamerom pričao o svakodnevnom životu u Norveškoj, što je zanimalo i čitaoce Kurira.

- Znate kako, žene u Norveškoj hoće da žive na način kao muškarci... A žena kao žena, postoji to vekovima, jeste ta koja po logici stvari drži kuću, da opere, da opegla, ali sve je manje tih koje hoće da vode računa o kući u ovoj zemlji, opisuje gastarbajter našu i njihovu logiku stvari.

- Šta se onda dešava... Ona ima svoju platu, svoja prava, svoj život a taj neki korektan i realan život sve je manje interesuje... To je razlog zbog čega se žene u Norveškoj sve manje udaju u 20 i nekoj, to su sad uglavnom poznije godine, udaju se i u tridesetima ali mahom se udaju i malo starije jer kažu proživeću... - objašnjava on stanje stvari na severu Evrope.

- Ovde se i te kako gubi taj osećaj kod žena da majka treba da bude stub porodice u smislu nekadašnjih navika... To je nešto što ženama ovde odgovara ali muškarcima ne... Dokaz toga su i sami Norvežani koji pričaju na tu temu a postoji i dokaz koga oni žene, odnosno kime se žene... Sve više su to Filipinke i Tajlađanke - kaže Dragan koji opisuje i situacije koje je viđao - izuzetno visoke Norvežane sa devojkama i ženama upola manje visine i neretko isto tolikom razlikom u godinama.

- Oni traže spas u tim ženama... Ja sam pitao ovde jednog komšiju: Kako si došao na ideju da oženiš Tajlanđanku s obzirom da si Norvežanin jer u mom kraju momci se žene uglavnom devojkama iz okruženja... Zbog čega svi žene Filipinke i Tajlađanke... - priča on ali i dodaje šta mu je norveški komšija odgovorio:

- One su se pokazale kao vernije, ostanu sa tobom i budu žene... Da spremi nešto, da posredi nešto po kući, da ima obzira prema svome mužu... Neke druge pak iskoriste te tri godine i posle odu... Poštene su, poštuju tog čoveka s kim su, svog muža... - veli on.

