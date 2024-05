REAKCIJA NA TEKST "SKANDAL NA DEČIJEM FUDBALSKOM TURNIRU: Opšta tuča RODITELJA iz CG i Rusije na Zlatiboru"

Povodom teksta na sajtu Kurira pod nazivom SKANDAL NA DEČIJEM FUDBALSKOM TURNIRU: Opšta tuča RODITELJA iz CG i Rusije na Zlatiboru! Deci pokazivali DVOGLAVOG ORLA! oglasio se FK Stari Aerodrom Podgorica saopštenjem koje prenosimo u celosti

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o javnom informisanju, molimo vas da objavite naše reagovanje na tekst koji je objavljen na vašem portalu www.kurir.rs 30.04.2024.g. pod naslovom '' SKANDAL NA DEČIJEM FUDBALSKOM TURNIRU: Opšta tuča RODITELJA iz CG i Rusije na Zlatiboru! Deci pokazivali DVOGLAVOG ORLA!...''

FK Stari Aerodrom osudjuje bilo koju vrstu nasilja posebno ako se radi o nasilju prema djeci ili pred djecom. Naš klub je usmjeren prema sportskim vrijednostima i u tom pravcu usmjeravamo i vaspitavamo našu djecu. Svjesni smo da sva naša djeca neće biti fudbaleri ali će svi biti ljudi i sport, posebno fudbal tome treba da doprinose.

Ogradjujemo se od incidenta koji se desio na turniru Zlatibor kup i izražavamo žaljenje što se to desilo pred našom djecom i djecom FK Integral iz Moskve. Incident koji se desio bio je van terena i nema veze sa našim Klubom.

Medjutim, radi istine moramo ukazati na nekoliko činjenica i neistina u vašem tekstu koji ste objavili.

Prvo, nije tačno da su incident izazvali roditelji naše djece, već roditelji djece iz Moskve. Naime, više raditelja iz Moskve fizički je napalo jednog našeg roditelja koji se nalazio medju njima, i bacili ga na pod, flasama, kamenjem počeli su da ga udaraju. Ostali roditelji našeg kluba su reagovali kako bi se zaštitio taj roditelj i tražili od obezbjedjenja da pozove policiju. Policija je brzo došla i veći incident se spriječio. Ne želimo da budemo sudije niti da presudjujemo ko je započeo incindent ali za ove navode postoje dokazi i spremni smo da ih prezentiramo nadležnim organima.

Drugo, izražavmo protest i veliko žaljenje na ponašanje trenera FK Integral iz Moskve, koji je nakon njihovog pogotka i na krajnje neprimjeren da ne kažemonekulturan način reagovao prema tribini na kojoj su bili naši navijači. Takve vulgarne gestikulacije nije moguće javno opisati.

Treće, nije tačno da je dječak povrijedjen u tuči ili bilo kojem dijelu incidetna koji se pominje u tekstu jer je incident bio van terena i van tribina kao što se i vidi na snimku.

Četvrto, nevjerovatno je da je naš klub bio diskriminsan na toj utakmici.Sudija je sa terena prije početka utakmice udaljio naše dječake koji su igrali za B tim istog godišta a dozvolio je da pored terena na kojem je bio FK Integral bude i 15 tak dječaka FK FŠM iz Moskve. Mi smo i to prihvatili samo da se utakmica odigra. Zatim, sudija nije priznao gol za naš tim pri rezultatu 1:0 za nas. I to smo prevazišli. Na reakciju našeg trenera prilikom ponovo neportskog ponašanja trenera iz Moskve koji je izmedju ostalog (za vrijeme našeg slobodnog udarca stajao iza svog gola i tako napustio svoje mjesto nekih 50m, više puta ulazio u teren, na kraju preskakao ogradu i išao da se fizički obračuna-sve ovo postoji na snimku utakmice koju posjedujemo)sudija je dao crveni karton našem treneru. I to smo prevazišli tako što samo poslali pomoćnog trenera da nastavi utakmicu. Ali sudija je prekinuo utakmicu.

Peto, sa indignacijom odbacujemo navode navodne majke da su naša djeca pokazivala dvoglavog orla. To je notorna laž i pokušaj uvlačenja naše djece u političke vode. To nećemo dozvoliti ni toj gospodji ni bili kome drugome. Naš klub je otvoren za sve narode i nacije i naš klub dijeli ljude samo na ljude i neljude. Još jednom izražavamo žaljenje za incident koji se desio jer djeca su tu zbog fudbala, treneri da vode utakmicu, sudije da fer sude, a roditelji da uživaju a ne da svoje frustracije ispoljavaju na ovakvim manifestacijama.

Mi ćemo i dalje da dolazimo u Srbiju jer imamo veliki broj sportskih prijatelja, izdvajamo saradnju sa FK Vojvodina, FK Spartak Subotica, FK Crvena zvezda, FK Partizan.

To govori o nama i našem odnosu prema sportskoj Srbiji.

U Podgorici, 30.04.2024, FK Stari Aerodrom

Kurir.rs/Preneo: D. P.

