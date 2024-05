REŠEN VIŠEDECENIJSKI PROBLEM VODOSNABDEVANJA DIVČIBARA: Izgrađena vodovodna mreža, novi rezervoar i povećan kapacitet vode

Problem vodosnabdevanja Divčibara izgradnjom vodovodne mreže, novog rezervoara i povećanjem kapaciteta vode, u potpunosti je rešen. Novi kapaciteti omogućiće stabilno snabdevanje u budućnosti i u uslovima izgradnje novih smeštajnih objekata, navodi se u saopštenju za javnost valjevskog „Vodovoda“.

Radovi su počeli 2022. godine, a sredstva od 2,5 miliona evra su obezbeđena posredstvom Kancelarije za javna ulaganja. Na sistem vodosnabdevanja priključene dve nove bušotine, jedna kod Hotela “Pepa”, a druga kod odmarališta “Stevan Filipović” .

- Uveli smo u sistem dve nove bušotine zacevili ih do oko 80 metara dubine i posredstvom dve crpne stanice tu vodu šaljemo do novih rezervoara. Rezervoari se nalaze na samom ulasku na Divčibare praktično na najvišoj koti. Ranije smo imali rezervoar kapaciteta 200 kubika, a sada smo napravili i dva nova sa po 300 kubika, što znači da sada na raspolaganju imamo 800 kubika vode u rezervoarima. Ujedno, mi smo drastično povećali samu proizvodnju vode sa 10 litara koliko smo do sada imali na sistemu jezera na 18 litara, koliko sada imamo-naveo je član Gradskog veća Vladimir Blagojević.

foto: Kurir/S.S.

Direktor valjevskog Vodovoda Ivan Filipović kaže da su prvomajski praznici i prepune Divčibare pokazali stabilnost vodosnabdevanja te i da su povećani kapaciteti i više nego dovoljni za potrošnju čak i u prazničnim danima kada je poseta turista značajno veća.

- Par dana pre prvog maja, stavili smo fabriku u probni rad, to jest dve bušotine smo stavili u probni rad da vidimo kako se sistem ponaša pri maksimalnoj popunjenosti kapaciteta na Divčibarama i imali smo jednu izvanrednu situaciju, doživeli smo i mi prijatno iznenađenje, u smislu da Divčibare koje su bile prepune u tom trenutku, potrošnja je bila preko 15 litara u sekundi. Ono što je bitno, jeste da smo sve vreme imali pun rezervoar. Ne treba zaboraviti da je ranije fabrika radila sa 10 l/s sa jezera, to znači da je rezervoar bio faktički protočan i visinske zone na planini nisu imale vodu. Ovaj put, stavljanjem dve bušotine u funkciju, imali smo, pri maksimalnoj poseti, dovoljne količine vode, svi su imali vode, nismo imali nijednu pritužbu građana, tako da je to sjajna vest i svakako veliki benefit za samu planinu- kaže Filipović.

foto: Kurir/S.S.

On navodi da će novi kapaciteti rezervoara biti sasvim dovoljni i za proširenje turističkih i smeštajnih kapaciteta na Divčibarama.

- Rešili smo na dugoročni vremenski rok pitanje vodosnabdevanja Divčibara. Trenutno ispitujemo vodovodnu mrežu, ceo sistem je u probnom radu i voda je u skladu sa pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode u internim analizama JKP Vodovod Valjevo koje se obavljaju svakodnevno na nekoliko tačaka na mreži. Dok ne podesimo sve parametre odnosa sirovih voda koje se mešaju ostaje preporuka koja je trenutno na snazi. Nakon što iz Zavoda za javno zdravlje stigne potvrda analize vode promenićemo preporuku o čemu ćemo obavestiti svoje potrošače - kaže Filipović i dodaje da će na Divčibarama stalno biti prisutna ekipa preduzeća od 12 zaposlenih koja će se starati o kompletnom sistemu vodosnabdevanja Divčibara.