Srbija
PRESEK STANJA NA PUTEVIMA I GRANICAMA: Teretnjaci čekaju sat vremena na izlazu iz Srbije na ovom graničnom prelazu
Slušaj vest
Teretna vozila čekaju sat vremena na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije, za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.
Reaguj
Komentariši