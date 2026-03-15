U samom centru Sevojna počela je izgradnja novog parka koji bi, prema najavama, za nekoliko meseci trebalo da postane novo mesto okupljanja građana.

Građevinske mašine na terenu su od prošle sedmice, a planirano je da prostor dobije moderan izgled i različite sadržaje namenjene svim generacijama.

Sevojno dobija novi park Izvor: Kurir

U okviru vrtića Maslačak u Sevojnu u planu je dogradnja novog dela objekta, gde će biti izgrađene četiri dodatne radne sobe.

Time će kapacitet vrtića biti proširen za smeštaj još oko stotinu mališana, što je za mnoge roditelje u ovoj opštini dugo očekivana vest.

Proširuje se vrtić u Sevojnu Izvor: Kurir

Kurir.rs/Gordana Injac

