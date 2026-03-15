U centru Sevojna počela je izgradnja modernog parka, dok vrtić Maslačak dobija četiri nove radne sobe, čime će kapacitet za mališane biti proširen za oko stotinu dece
NOVA OAZA U CENTRU SEVOJNA: Park i proširenje vrtića donose radost za decu i roditelje (VIDEO)
U samom centru Sevojna počela je izgradnja novog parka koji bi, prema najavama, za nekoliko meseci trebalo da postane novo mesto okupljanja građana.
Građevinske mašine na terenu su od prošle sedmice, a planirano je da prostor dobije moderan izgled i različite sadržaje namenjene svim generacijama.
U okviru vrtića Maslačak u Sevojnu u planu je dogradnja novog dela objekta, gde će biti izgrađene četiri dodatne radne sobe.
Time će kapacitet vrtića biti proširen za smeštaj još oko stotinu mališana, što je za mnoge roditelje u ovoj opštini dugo očekivana vest.
Kurir.rs/Gordana Injac
