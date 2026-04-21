Jako olujno nevreme praćeno gradom zahvatilo je teritoriju opštine Prijepolje, a kritično je bilo u selima Skokuće, Jabuka, Osoje, Ninčići, Mijani, Bare i u delu Seljašnice.

- Grad je padao oko 15 minuta i naneo veliku štetu mahom na malinama. Prema mojoj proceni, lastari su bili dužine od 5 do 10 centimetara, a šteta je velika. Naravno, komisija će izaći na teren, mi smo zasad osigurali, većina malinjaka je osigurana, kaže za RINU poljoprivrednik Njegoš Stojadinović.

Dodaje da je neka njegova prva procena da je jako nevreme uništilo od 40 do 50 odsto potencijalnog roda.

Snažno nevreme pogodilo prijepoljski kraj

- Lastari su već bili formirani, vezivanje je završeno, bili su dužine od 5 do 10 centimetara. Grad je bio veličine oraha, jako je padao preko deset minuta, sve je obelelo bilo.

Ne propustiteSrbijaVEJE KAO DA JE JOVANJDAN! Pogledajte nestvarne prizore iz Srbije u aprilu, sve zavejano, umesto cveća beli se sneg?! (VIDEO)
 - Kad sam došao do voćnjak, video sam zaista tužan prizor, dodaje Njegoš.

Ne propustiteSrbijaKRALJ PAPRIKA IZAŠAO U MALINJAK, ZATEKAO ŠOK SCENU Svo crveno blago je UNIŠTENO: "To još nisam doživeo, grad je jako tukao" (FOTO)
Društvo"Ustajem u 5, u selu radno vreme ne postoji!" Poljoprivrednik otkrio da zarađuje više od ljudi u gradovima: Sve što je domaće prodam po duploj ceni!
SrbijaKRALJU PAPRIKA HAKOVALI PROFIL: Najpoznatijeg neženju prijepoljskog kraja prevarili, a njegovim prijateljima stižu OVE PORUKE
SrbijaSLIKA IZ NJIVE BEZ LAJKA, ALI KAD SAM SEO U ROLS-ROJS...Poljoprivrednik iz Prijepolja ispričao kako izgleda sastanak preko Fejsa
SrbijaŠTO NJEGOŠ NABERE, TO ODMAH I RASPRODA! Sve mu rodilo u dolini Lima, a evo šta gaji i pošto mu je kilo (FOTO)
