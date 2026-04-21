Jako olujno nevreme praćeno gradom zahvatilo je teritoriju opštine Prijepolje, a kritično je bilo u selima Skokuće, Jabuka, Osoje, Ninčići, Mijani, Bare i u delu Seljašnice.

- Grad je padao oko 15 minuta i naneo veliku štetu mahom na malinama. Prema mojoj proceni, lastari su bili dužine od 5 do 10 centimetara, a šteta je velika. Naravno, komisija će izaći na teren, mi smo zasad osigurali, većina malinjaka je osigurana, kaže za RINU poljoprivrednik Njegoš Stojadinović.

Dodaje da je neka njegova prva procena da je jako nevreme uništilo od 40 do 50 odsto potencijalnog roda.

Snažno nevreme pogodilo prijepoljski kraj Izvor: RINA

- Lastari su već bili formirani, vezivanje je završeno, bili su dužine od 5 do 10 centimetara. Grad je bio veličine oraha, jako je padao preko deset minuta, sve je obelelo bilo.

- Kad sam došao do voćnjak, video sam zaista tužan prizor, dodaje Njegoš.