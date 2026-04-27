Slušaj vest

Sajam zapošljavanja, obrazovanja i karijernog savetovanja, poslednje aprilske srede, organizuje loznička filijala Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) u Sportskom centru "Lagator".

Peti put će se na jednom mestu naći 25 poslodavaca koji će ponuditi oko 300 radnih mesta različitih obrazovnih profila i stepena stručne spreme.

Sajam zapošljavanja i obrazovanja ponovo okuplja sve na jednom mestu, što je u interesu i škola i lokalne samouprave koja izdvaja sredstva za pojedine programe i mere koje NSZ sufinansira, kao i programe okrenute mladima, navode iz lozničke filijale. U okviru sajma biće omogućeno srednjim školama da prirede "Otvorena vrata" i predstave obrazovne profile učenicima osmih razreda lozničkih osnovnih škola.

Foto: T.Ilić

Prošle godine je na taj način više od 400 osmaka upoznato sa obrazovnim profilima koji postoje u sve četiri lozničke srednje škole. Biće pozvani i učenici završnih razreda srednjih škola koji ne planiraju nastavak školovanja da se informišu o trenutnom stanju na tržištu rada, kao i o načinu prijave na evidenciju NSZ i merama u koje mogu biti uključeni, pre svega stručnim praksama gde stiču prva radna iskustva.

U poslednjih pet godina, u intenzivnoj saradnji sa lokalnom samoupravom i školama, NSZ je uspela da obezbedi da iz srednjih škola izlaze kadrovi koji se lakše zapošljavaju, a stalno usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada ostaje jedan od glavnih ciljeva za sigurniju budućnost mladih, navode iz lozničke filijale.

Na sajmu će biti prisutni i predstavnici Regionalne razvojne agencije, Kancelarije za mlade, udruženja građana i socijalni partneri, kao i visokoškolska ustanova Poslovna ekonomska škola za preduzetništvo u Loznici.

Foto: T.Ilić

Spektar traženih zanimanja i ovoga puta je veoma širok. Sajam će trajati od 11 do 13 časova, a pozvano je 1.500 nezaposlenih sa evidencije NSZ.

Pre Loznice, ovakav skup je u petak održan u Krupnju. Učestvovalo je petnaest poslodavaca koji su ponudili oko stotinu radnih mesta, a od 560 pozvanih sa evidencije nezaposlenih, više od 300 se odazvalo. Učestvovali su i maturanti Srednje škole u Krupnju i učenici osmog razreda.

Trenutno je u Loznici na evidenciji nezaposlenih 3.697 lica, u Ljuboviji 1.323, Krupnju 1.044 i Malom Zvorniku 875, a posle predstojećeg sajma zapošljavanja taj broj bi trebalo da bude manji.