Na graničnim prelazima u Srbiji nema dužih zadržavanja za putničke automobile, saopštilo je danas Javno preduzeće "Putevi Srbije".

Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju po tri sata za izlaz iz Srbije na Batrovcima, Šidu i Sremskoj Rači, kao i oko sat vremena na Bezdanu.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji i ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

