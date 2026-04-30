Povodom Dana grada Kragujevca, koji se slavi na Đurđevdan, pripremljen je bogat program Majskih svečanosti za sve generacije.

Obeleževanje Dana grada počinje svečanom sednicom gradske skupštine i dodelom Đurđevdanskih nagrada u istorijskom zdanju Stare skupštine iz vremena Kneževine Srbije, najavila je Ana Petrović, članica Gradskog veća za kulturu, govoreći o programu povodom obeležavanja Đurđevdana i Majskih svečanosti.

Pored Dečijeg đurđevdanskog karnevala, 6. maja, predviđen je i Festival uličnih svirača i večernji koncertni program na Trgu slobode. Od Velikog parka kroz grad proći će karneval u organizaciji Gradske turističke koji se završava promocijom numere i spota o Kragujevcu hora "Mali Liceum" kao poklon svim Kragujevčanima. Uveče od 20:30 sati, na Trgu slobode ispred Skupštine grada biće održan koncert Crvene jabuke i priređen vatromet. Nakon toga nastupiće Big bend Doma omladine i Prolećna simfonija, a gost je Alen Islamović. Drugog dana, 7. maja koncert na Trgu održaće Marija Šerifović.

Đurđevdanski koncerti će se završiti 8. maja nastupom benda Alogia, a kasnije u toku iste večeri sledi rok spektakl "Queen sensation – The spirit of Freddie Mercury".

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac, Kurir.rs/D.Đ.

U maju Kragujevčane očekuje više od 20 događaja koji će okupiti umetnike, naučnike, studente i ljubitelje kulture, a svečanosti će kao i uvek biti u znaku negovanja istorijskog nasleđa, umetničkog stvaralaštva i savremenog duha grada Kragujevca.

Program počinje 3. maja Đurđevdanskim pesničkim susretima u Centru za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević", a potom, do 27. maja, slede brojna predavanja, književne večeri i izložbe, kao i tradicionalni Pozorišni susreti učenika gimnazija Srbije. Od 6. maja u Malom likovnom salonu biće postavljena interaktivna izložba ''Kragujevac zove - budi moja boja'' sa znamenitostima grada, tokom koje će se održavati radionice. U galeriji Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" 11. maja biće otvorena izložba mozaika, srednjovekovnih mapa, replika knjiga, kostima i oklopa pod nazivom "Srpsko srednjovekoslavlje".

U Istorijskom arhivu Šumadije od 4. do 12. maja biće organizovana izložba "Znameniti Kragujevčani prestonog Kragujevca".

U okviru majskih svečanosti počinju dva pozorišna festivala. U Pozorištu za decu i mlade od 12. do 16. maja Zlatna iskra, Međunarodni lutkarski festival, 28. po redu i tradicionalni Joakimovi dani, posvećeni domaćem piscu od 16. do 24. maja u Knjaževsko-srpskom teatru.

Ove godine, u maju, Univerzitet u Kragujevcu obeležava 50 godina postojanja i rada, tako da će u okviru ovog jubileja biti organizovani naučni skupovi, defile stidenata učesnika 40. Kupa rektora, izložbe, svečana akademija, a svečanost će se završiti koncertom na Đačkom trgu, 22. maja na kojem će pored ostalih nastupati Kragujevački akademski orkestar akordeonista sa gostima Vlatkom Stefanovskim i Danicom Krstić.

Pored kragujevačkog Univerziteta i saradnika, u obeležavanju Majskih svečanosti učestvuju gradske ustanove kulture. Monografija "Sidro i pesak" Branke Petrić biće predstavljena 21. maja u Knjaževsko-srpskom teatru. Majske svečanosti završavaju se promocijom knjige poezije Dragana Jovanovića Danilova „Zvona svih duša“ u izdanju Ustanova kulture "Koraci".