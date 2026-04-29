U odluci objavljenoj na sajtu Grada Šapca, navedeno je da će Dan žalosti biti obeležen spuštanjem zastava na pola koplja na svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad Šabac.

Za vreme Dana žalosti zabranjeno je emitovanje narodne i zabavne muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima i ugostiteljskim objektima.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak na auto-putu Ruma – Šabac tri osobe su poginule na licu mesta, dok je jedna osoba podlegla povredama u bolnici u Sremskoj Mitrovici.

Još jedna povređena osoba je prevezena u bolnicu.

Ne propustiteHronikaEVO KO JE MUŠKARAC KOJI JE IZAZVAO UDES U KOM JE NASTRADALO TROJE MLADIH KOD RUME: Miodrag (48) iz Surčina vozio u kontrasmeru, bio je profesionalni vozač
Ruma.jpg
HronikaŠTA SE OVO DEŠAVA?! 4 VOŽNJE U KONTRASMERU OD JUTROS NA PUTEVIMA U SRBIJI! Sve samo dan nakon stravične nesreće kod Rume koja je odnela četiri života (VIDEO)
vožnja u kontrasmeru
HronikaTUŽNA SUDBINA DEJANA KOJI JE POGINUO U STRAVIČNOJ NESREĆI NA AUTO-PUTU: Bio je vredan, gradio kuću, a bahati vozač ga poslao u smrt!
2026-04-28 09_06_53-Rakuten Viber.png
HronikaVUK (22) SE BORI ZA ŽIVOT POSLE JEZIVE NESREĆE NA AUTO-PUTU KOD RUME: Mladić bio u "golfu" sa troje poginulih, hitno mu je potrebna krv! (foto)
Vuk Matić, saobraćajna nesreća, Ruma
HronikaOVO SU POGINULI NA AUTO-PUTU KOD RUME: Dejan i Vuk bili u "golfu" kada se u njih zakucao auto koji je vozio 130 u kontrasmeru! FOTO
Vuk Grujicic
Hronika"DEČKO IZ GOLFA MI NE IZLAZI IZ GLAVE, MUČNO JE BILO GLEDATI..." Očevici koji su PRVI zatekli "ford" smrti kod Rume - krenuli za Sloveniju, pa skončali tragično
collage.jpg