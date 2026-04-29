Šestoro ljudi lakše je povređeno u četiri saobraćajne nezgode koje su se u protekla 24 časa dogodile u Nišu, kazali su u niškoj Hitnoj pomoći.

Ekipa te zdravstvene ustanove juče je oko 15 zbrinula tri osobe sa povredama nogu zadobijenim prilikom sletanja automobila sa kolovoza na putu Niš-Gadžin Han kod Lazarevog sela. Potom je zbrinut motociklista koji je zadobio povrede nogu pri sudaru sa automobilom na putu ka Niškoj Banji.

Prema rečima lekara, na uglu Borske i Kraljevačke ulice sinoć oko 20 oboren je pešak koji je prelazio raskrsnicu, a žena je povređena u sudaru dva automobila na uglu Đerdapske ulice i Ulice Majakovskog.

Iz Hitne pomoći su apelovali na vozače motocikala i trotineta da budu maksimalno oprezni u saobraćaju jer je sve više udesa u kojima učestvuju, a mnogi od njih ne poštuju saobraćajne prosise, voze brzo, čak i sa slušalicama u ušima.

Kurir.rs/Beta

