U naselju Buk, mečka je nedavno razorila pčelinjak porodice Nešovanović. Ono što dodatno uznemirava jeste činjenica da se pčelinjak nalazio tik ispred porodične kuće, u osvetljenom i naseljenom delu.

U selu Šubarići zabeležen je još dramatičniji slučaj – medved je uspeo da savlada bika težine oko 750 kilograma. Ovaj događaj jasno pokazuje snagu i odlučnost ovih životinja kada su u potrazi za hranom.

Jedna od meštanki je ubeđena da je reč o mečki jer su meštani viđali mečku s mečićima u okolini.

Napadi na pčelinjake beleže se i u drugim, udaljenijim selima opštine Ivanjica. Pčelari su posebno pogođeni, jer u jednoj noći mogu izgubiti višegodišnji rad i ulaganja.