"POVADILA RAMOVE S MEDOM, SAĆEM, JELA..." Mečka se bez straha sladila ispred osvetljene kuće Nešovanovića u Ivanjici! Druga u selu savladala bika od 750 kila?!
U naselju Buk, mečka je nedavno razorila pčelinjak porodice Nešovanović. Ono što dodatno uznemirava jeste činjenica da se pčelinjak nalazio tik ispred porodične kuće, u osvetljenom i naseljenom delu.
U selu Šubarići zabeležen je još dramatičniji slučaj – medved je uspeo da savlada bika težine oko 750 kilograma. Ovaj događaj jasno pokazuje snagu i odlučnost ovih životinja kada su u potrazi za hranom.
Jedna od meštanki je ubeđena da je reč o mečki jer su meštani viđali mečku s mečićima u okolini.
Napadi na pčelinjake beleže se i u drugim, udaljenijim selima opštine Ivanjica. Pčelari su posebno pogođeni, jer u jednoj noći mogu izgubiti višegodišnji rad i ulaganja.
Medvedi, vođeni nagonom za preživljavanjem, nastaviće da traže hranu i ulaze u naseljena područja.
Kurir.rs/Infoliga