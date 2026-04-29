Dok mnogi mladi svoju šansu traže u gradu, tridesetogodišnji Miloš Stuparević iz Lubnice kod Zaječara odlučio je da ostane na selu i svoju budućnost gradi kroz poljoprivredu i stočarstvo.

Iako zaposlen u Zaječaru, u kancelariji i sa laptopom, po povratku s posla Miloš oblači radno odelo i odlazi na njivu. Umesto da "visi" po kafićima i društvenim mrežama, Miloš bira plug, traktor i rad na svojoj zemlji.

Mladi ekonomista Miloš Stuparević iz Zaječara obožava selo i poljoprivredu

Ovaj mladi čovek ne gubi vreme i pokazuje da i te kako ima posla i šanse za dobru zaradu ukoliko voliš da radiš - a on voli.

Ljubav prema poljoprivredi buknula je još u detinjstvu kad je kao 8-godišnjak počeo da pomaže u raznim poslovima.

Danas svojim rukama radi 10 hektara zemlje na kojima uzgaja pšenicu i kukuruz. Drži i stoku - krave i svinje.

- Aktivno sam počeo da se bavim poljoprivredom još sa 8 godina i komšije su me čudno gledale jer sam bio mali. Poljoprivredu sam počeo iz ljubavi da radim, niko me nije terao, i to je poenta, veli nasmejani Miloš za zaječarsku Zamediu.

Trenutno priprema parcelu od tri hektara na kojoj će biti kukuruz.

- Vidim sebe u tome, volim to da radim, što je jako važno, a na mojim društvenim mrežama želim da motivišem mlade ljude i pozivam ih da ako imaju bilo kakvu zemlju da je obrađuju, da se vrate na selo jer smatram da je selo stub društva ali i grada, kaže Miloš.

Inače, Miloš je visokoobrazovan mlad čovek - diplomirani ekonomista, zaposlen u Centru za kulturu. Osnovnu je završio u svom selu, pa upisao gimnaziju - jezički smer, a onda i fakultet. Diplomirani je ekonomista i trenutno je na master studijama, ostala su mu još dva ispita i kaže da će do juna meseca, uz božju pomoć, i to biti gotovo.

Na svom kancelarijskom poslu radi kao organizator gradskih i seoskih manifestacija, a uz dobru organizaciju stiže i postiže sve. Manifestacija godišnje ima oko 40 što je, kako kaže, jako značajno posebno za zaječarska sela, te naglašava da su uvek tu i za meštane i za građane.

- Sve što radimo u Centru za kulturu, radimo iz ljubavi, veli Miloš koji se na imanju drži tradicionalnih kultura iako je mislio i da krene u organsku proizvodnju ali nije to mogao finansijski da isprati.

- Od mehanizacije imam bukvalno sve osim kombajna za žito, kaže vredni Miloš i dodaje da se nada da će i to imati uskoro.

Veli i da je bio korisnik subvencija preko grada Zaječara i naglašava da može svako da mu se javi kome treba pomoć oko popunjavanja papira i dokumentacije za takve stvari, a bavi se poljoprivredom.

Miloš kaže da je rešio da kupi još zemlje i dodaje - a onda polako.

Najveća podrška mu je tata Vitomir koji sa skromnošću govori o svom sinu kao vrednom i pozitivnom dečku koji odmalena voli zemlju, poljoprivredu, selo i sve seoske poslove, ali i traktor, koji je naučio da vozi sa 8 godina.

Za svog sina Miloša kaže da je samouk, da se odmalena sam interesovao za sve i sam naučio i kako da poore i da poseje.

- Najviše voli krave da ima i voli poljoprivredu, kaže ponosni tata.