U organizaciji lozničke Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) danas je u Sportskom centru "Lagator" održan Sajam zapošljavanja, obrazovanja i karijernog savetovanja. Predstavilo se 28 poslodavaca sa ponudom više od 300 radnih mesta različitih zanimanja i stepena stručne spreme.

Foto: Kurir/T. Ilić

Prema rečima Zorana Milovanovića, v.d. direktora lozničke filijale NSZ, reč je o jednom od najposećenijih sajmova do sada, a pozvano je blizu dve hiljade lica sa evidencije nezaposlenih. Poseban akcenat stavljen je na karijerno savetovanje mladih, kao i na saradnju sa školama i učenicima završnih razreda srednjih škola.

– Evidentiraćemo sa školama učenike završnih razreda srednjih škola, razgovarati sa njima, posebno sa onima koji ne nastave školovanje, i dati im informacije o prijavi na evidenciju i programima NSZ, pre svega o stručnoj praksi, pripravnicima i programu samozapošljavanja. Ovde je kompanija "Mint", koja potražuje više od 200 operatera, i sa njima već imamo vidljive rezultate u zapošljavanju osoba sa invaliditetom. U poslednjih mesec dana, posredstvom naše filijale, zaposleno je sedam osoba sa invaliditetom samo u "Mintu". Sa kompanijom "Adient" danas ćemo dogovoriti prve korake saradnje o upućivanju lica na sedmičnom nivou, a tu su i poslodavci iz domaćeg sektora – kazao je Milovanović.

On je naveo da je na prošlogodišnjem sajmu zabeleženo više od 400 zapošljavanja, što pokazuje da ovakvi događaji u značajnoj meri pomažu tražiocima posla da pronađu poslodavca ili promene zaposlenje.

LOZNICA - sajam zapošljavanja Foto: Kurir/T. Ilić

Pomoćnik gradonačelnika Loznice Milan Jugović istakao je da je grad prethodnih godina doživeo privrednu ekspanziju, pre svega zahvaljujući dolasku velikih stranih kompanija, ali i jačanju domaćih privrednih subjekata.

– Loznica i NSZ više od decenije i po neguju uspešnu saradnju kroz mere aktivne politike zapošljavanja i zajedničko sufinansiranje. Zahvaljujući tome imamo značajna dostignuća. Sufinansiramo čitav spektar mera – stručnu praksu, subvencije za samozapošljavanje, zapošljavanje teže zapošljivih kategorija i javne radove, pre svega za osobe sa invaliditetom. U prethodnih pet godina iz budžeta grada izdvojeno je 93,5 miliona dinara, a 18,7 miliona samo ove godine. Lani je program stručne prakse prošlo 127 lica, subvencije za samozapošljavanje ostvarilo je 130, a kroz javne radove i druge vidove radne aktivacije prošlo je 27 osoba sa invaliditetom – rekao je Jugović.

On je dodao da u Loznici posluje oko 5.900 registrovanih privrednih subjekata, a da je samo u prošloj godini registrovano 130 novih. Prema njegovim rečima, broj nezaposlenih u gradu smanjen je za gotovo 5.000 u poslednjih pet godina – sa oko 8.500 krajem 2020. na oko 3.600 danas.

Broj nezaposlenih mlađih od 30 godina u istom periodu smanjen je sa 2.700 na oko 690 lica. Jugović je naglasio i važnost saradnje sa NSZ i Privrednom komorom u kreiranju plana upisa u srednje škole u skladu sa potrebama tržišta rada.

U okviru sajma održana su i „Otvorena vrata“, a prevoz učenika vangradskih škola organizovala je Gradska uprava. Na sajmu su učestvovale sve četiri lozničke srednje škole koje su predstavile obrazovne profile kako bi učenicima olakšale izbor budućeg školovanja.

Inače, na evidenciji nezaposlenih u Loznici nalazi se oko 3.690 lica, u Ljuboviji 1.323, Krupnju 1.044 i u Malom Zvorniku 875 lica.