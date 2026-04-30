Od ranih jutarnjih sati radnici užurbano rade na finalnim pripremama plaže za početak 115. kupališne sezone. Uklonjene su vetrozaštitne ograde sa plaže, nanet pesak na plažni deo, izvršena je dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija svih kabina.

Travnjaci i drveće na celoj plaži Štrand tretirani su protiv krpelja.

Obezbeđene su bove kojima se u vodi obeležava bezbedna zona za kupanje, a spasilačke kule su pripremljene i postavljene na svoje pozicije. Kao i prethodnih godina, angažovani su spasioci, lekarska služba i obezbeđenje. U toku je izrada kalendara kulturno-zabavnih, edukativnih i sportsko-rekreativnih dešavanja na kupalištu.

Cena dnevne ulaznice iznosi 70 dinara, a sezonska ulaznica bez popusta koštaće 1.500 dinara. Sezonske ulaznice sa popustom za đake, studente, penzionere i pravna lica iznosiće 1.200 dinara. Izrada sezonske ulaznice naplaćuje se 400 dinara, a sama prodaja započinje u ponedeljak 4. maja.

Institut za javno zdravlje Vojvodine izvršio je uzorkovanje vode iz Dunava, sa tuševa, fontana i iz ugostiteljskih objekata. Površinska voda Dunava je dobrog ekološkog statusa i odgovara propisanim zahtevima II klase, te su kupanje i rekreacija dozvoljeni.

Gradsko zelenilo će i ove godine nastaviti akciju „Humanitarni ponedeljak“, kada se ulaz na plažu ne naplaćuje, već se sav prihod koji posetioci dobrovoljno prilože namenjuje sugrađanima koji se bore sa teškim i retkim oboljenjima i kojima je ovakav vid pomoći neophodan. Svi Novosađani koji imaju potrebu za ovakvom vrstom pomoći, svoje zahteve mogu dostaviti na glavnu blagajnu Štranda, saopštilo je JKP Gradsko zelenilo Novi Sad.

I Kamenički park spreman za 1. maj

Radnici JKP „Gradsko zelenilo“ pokosili su travu, obezbedili ložišta za loženje vatre i pripremu hrane, postavili kontejnere za odlaganje smeća, kao i cisternu sa pijaćom vodom.

Takođe, molimo posetioce da za pripremu hrane koriste isključivo ložišta koja je pripremilo „Gradsko zelenilo“. Cena korišćenja uređenog mesta za loženje vatre je 500 dinara.