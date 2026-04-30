Radnici JKP "Gradsko zelenilo" uredili su prostor: pokošena je trava, obezbeđena su ložišta za roštilj i pripremu hrane, postavljeni su kontejneri za odlaganje otpada, kao i cisterna sa pijaćom vodom. Iz ovog preduzeća apeluju na posetioce da koriste isključivo uređena ložišta, čija je cena 500 dinara.

Prema očekivanjima, i ove godine park će biti jedna od najposećenijih lokacija za proslavu Prvog maja, pa se tokom dana očekuje veliki broj građana koji dolaze na druženje, roštiljanje i boravak u prirodi.

Kada je reč o cenama, ponuda u mesarama je raznovrsna, a cene variraju u zavisnosti od vrste mesa. Ćevapi se kreću oko 550 dinara po kilogramu, dok je pripremljeno roštiljsko meso oko 650 dinara.

Kada je reč o živinskom mesu, pileći batak košta oko 229 dinara, dok je pileće belo meso skuplje i iznosi oko 699 dinara po kilogramu.