Legendarni britanski bend večeras pred beogradskom publikom donosi bezvremensku energiju i kultne rifove Beogradska arena večeras postaje glavno mesto okupljanja ljubitelja žestokog zvuka, jer na scenu izlazi neprikosnoveni Deep Purple. Bend koji je postavio temelje hard rocka donosi vrhunsku svetsku produkciju, energiju koja traje decenijama i repertoar sastavljen od hitova koji su obeležili čitave generacije ljubitelja muzike. Publiku očekuje izuzetno audio-vizuelno iskustvo u organizaciji SKYMUSIC-a – koncert koji će ostaviti snažan pečat na ovogodišnju koncertnu sezonu.

Već od prvih snažnih rifova, Beogradska arena pretvoriće se u hram čistog, beskompromisnog rokenrola. Publiku očekuje prava muzička katarza uz himne koje su duboko utisnute u DNK rok muzike – od prepoznatljivog, kultnog rifa pesme „Smoke on the Water“, preko numere „Highway Star“, pa sve do „Space Truckin’“. Ipak, ovo neće biti tek nostalgično putovanje u zlatno doba roka, već demonstracija snage benda koji odbija da stari i koji virtuozne improvizacije, moćne orgulje i prodorne bas deonice spaja u jedinstvenu rok silu. Spremite se za atmosferu u kojoj pod vibrira, a gornji prsten Arene peva kao jedan – večeras ne dolazite na običan koncert, već svedočite živoj istoriji koja i dalje grmi punom snagom i podseća svet na to kako zvuči grandiozni, beskompromisni rokenrol.