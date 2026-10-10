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Kanadska pesnikinja En Karson (Anne Carson) ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za književnosti, saopštila je juče Švedska akademija. Oglasio se i njen izdavač za Srbiju. Izdavačka delatnost Kulturnog centra Novog Sada, čiji naslovi prate rad Časopisa za književnost i teoriju Polja, 2015. godine je štampala prvu knjigu ovogodišnje nobelovke, kanadske autorke En Karson (Anne Carson), uočivši njen vanredni značaj u savremenoj svetskoj književnosti. U delu ove pesnikinje, esejistkinje i prevoditeljke, Švedska akademija je prepoznala „smelo i inventivno stvaralaštvo” kojim, u kreativnom dijalogu s klasičnom tradicijom, oblikuje nove forme savremene književnosti.

Ova vest ima poseban značaj i za čitalačku publiku u Srbiji, jer Kulturni centar Novog Sada kontinuirano objavljuje književnost En Karson već više od jedne decenije. Lepota muža (The Beauty of the Husband) štampana je 2015. u prevodu Bojane Vujin, Autobiografija Crvenog (Autobiography of Red) 2021. u prevodu Arijane Luburić Cvijanović i Igora Cvijanovića, a Crveni doc> (Red Doc>) 2023. godine, čiji prevod potpisuje Arijana Božović. Trenutno je u štampi knjiga Plutanje (Float), koja i nije knjiga u uobičajenom smislu, a upravo je to, verovatno, najvažnije za njeno razumevanje. Ova zbirka od malih, zasebno štampanih knjižica smeštenih u providnu kutiju podrazumeva čitanje proizvoljnim redosledom, dok je namerno napravljena kao fragmentarna, pokretna, žanrovski hibridna celina, a našoj publici biće uskoro dostupna takođe u prevodu Arijane Božović.

Eseji nobelovke Foto: KCNS

Alen Bešić, urednik Izdavačke delatnosti KCNS i Polja, prepoznaje prisustvo En Karson u svom dugom bavljenju izdavaštvom kao najinspirativniji književni poduhvat, jer je ova autorka od prvog objavljenog naslova otežavala smeštanje u postojeće književne kategorije. Njena književnost neprestano ispituje granice između poezije, proze, eseja, drame i prevoda, između antičkog nasleđa i savremenog iskustva, a njene knjige kao da uvek iznova postavljaju pitanje šta knjiga uopšte može da bude. Bešić je i sam prevodilac jedne knjige En Karson, zbirke Kratka slova (Short Talks) koju je objavila kraljevačka Narodna biblioteka "Stefan Prvovenčani" 2018. godine.