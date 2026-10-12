Iako su zagazili u osmu deceniju života, legendarni britanski rokeri Deep Purple pokazali su u subotu, 10. oktobra, da su godine za njih samo broj. Pred prepunom Beogradskom arenom i u fantastičnoj, naelektrisanoj atmosferi, rok giganti održali su koncert za pamćenje koji je još jednom potvrdio njihov status neprikosnovenih živih legenda.

Uvod u ovu veliku rok večer napravio je bend Jayler, koji je kao predgrupa odličnom svirkom i energijom sjajno zagrejao beogradsku publiku i pripremio teren za dolazak rok velikana.