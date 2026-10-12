Rok spektakl u Beogradskoj areni: Deep Purple zapalio beogradsku publiku i odsvirao „Ajde, Jano“
Iako su zagazili u osmu deceniju života, legendarni britanski rokeri Deep Purple pokazali su u subotu, 10. oktobra, da su godine za njih samo broj. Pred prepunom Beogradskom arenom i u fantastičnoj, naelektrisanoj atmosferi, rok giganti održali su koncert za pamćenje koji je još jednom potvrdio njihov status neprikosnovenih živih legenda.
Uvod u ovu veliku rok večer napravio je bend Jayler, koji je kao predgrupa odličnom svirkom i energijom sjajno zagrejao beogradsku publiku i pripremio teren za dolazak rok velikana.
Kada su se na bini pojavili članovi benda Deep Purple, usledila je hirurški precizna svirka i moćan zvuk, čime su dokazali da i dalje vladaju scenom sa istom strašću kao na početku karijere. Pored večnih rok himni koje su obeležile istoriju muzike, poput „Smoke on the Water“, „Highway Star“, „Lazy“ i „Perfect Strangers“ - publika je imala priliku da uživo čuje i sveže pesme sa njihovog najnovijeg, 24. po redu studijskog albuma SPLAT! čije su izvedbe ispraćene velikim aplauzom.
Ipak, momenat koji je izazvao apsolutno oduševljenje i ovacije cele dvorane dogodio se tokom solaže na klavijaturama. Virtuoz Don Airey napravio je maestralan potez kada je u sklopu svoje improvizacije neočekivano prešao na taktove poznate domaće narodne pesme „Ajde, Jano“. Beogradska arena je u tom trenutku eksplodirala, a publika je gromoglasnim pevanjem i aplauzom pozdravila ovaj predivan gest i naklon domaćoj tradiciji.
Nastup je priveden vrhuncu u samoj završnici uz kultne numere „Hush“ i „Black Night“, ostavljajući beogradsku publiku bez daha. Deep Purple je još jednom dokazao da je bezvremenski bend čije svirke ne gube na snazi, a subotnji koncert u Areni u organizaciji Skymusic-a sigurno će se dugo prepričavati kao jedan od najboljih rok događaja godine.
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