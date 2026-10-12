"Čiko, je l' sav ovaj lebac tvoj?", dečak iz kultnog filma oženjen našom glumicom i bavi se filmom iza kulisa
- Dečak iz kultne replike 'Čiko, je l' sav ovaj lebac tvoj?' bio je Žarko Jokanović, koji je kao šestogodišnjak glumio u filmu 'Užička republika'.
- Jokanović je kasnije izgradio uspešnu karijeru dramskog pisca i scenariste, radeći iza kamera.
- Godinama je u braku sa Milicom Milšom, a upravo je on pisao scenario za seriju 'Igra sudbine'.
Dečak koji je ostao urezan u sećanju publike po čuvenoj rečenici "Čiko, je l' sav ovaj lebac tvoj?" iz kultnog ostvarenja "Užička republika" zapravo je poznati dramski pisac i scenarista Žarko Jokanović. Iako je prvi susret sa kamerama imao sa svega šest godina, Žarko je svoj profesionalni put izgradio stvarajući priče iza kulisa, dok je na privatnom planu godinama u braku sa jednom od najpopularnijih domaćih glumica, Milicom Milšom.
Film "Užička republika" ugledao je svetlost dana 1974. godine, a Jokanović se tokom jednog medijskog istupa sa velikim ponosom osvrnuo na svoje prve glumačke korake napravljene u ranom detinjstvu:
"Bilo je to davne 1974. Film je danas ušao u istoriju kinematografije i na to sam jako ponosan. Tada sam imao šest i po godina. Ustao sam još po mraku, pre svitanja, mama me je spremila da me odvede na snimanje, a baka je prosula čašu vode niz stepenice, da bude uspešno i da sve teče kao voda".
Nezaboravni kadar i replika koju je izgovorio kao dečak i danas žive u narodu i često se citiraju u svakodnevnom govoru.
Pogledajte fotografije Žarka Jokanovića i Milice Milše:
Skladna zajednica sa jednom od najtraženijih glumica
Uz plodnu scenarističku karijeru, Žarko Jokanović decenijama uživa u mirnoj bračnoj luci sa glumicom Milicom Milšom. Milica je ostvarila niz zapaženih uloga u televizijskim serijama, dok joj je ogromnu naklonost publike i status jedne od najplaćenijih glumica donela rola Ade Kanački u sapunici "Igra sudbine", za koju je scenario pisao upravo njen suprug Žarko.
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